Cristiano Ronaldo à l'OM : Djibril Cissé va tenter de rentrer en contact avec CR7

Après avoir interpelé Ronaldo sur Twitter, Cissé propose, sur le ton de la plaisanterie, de lui téléphoner pour le convaincre de rejoindre l'OM.

Plusieurs anciens joueurs de l'OM appellent les dirigeants du club à recruter Cristiano Ronaldo comme Samir Nasri, Eric Di Meco ou encore Mamadou Niang.

Mais l'un d'entre eux est même allé plus loin en interpellant directement le joueur portugais. Sur son compte Twitter, Djibril Cissé, Marseillais de XX, a envoyé un message à Cristiano Ronaldo : « Come my friend, I will look after you » que l'on peut traduire par « Viens mon ami, je prendrai soin de toi. »

Le journaliste français d'origine portugaise, Nicolas Vilas, a même proposé à Djibril Cissé d'appeler Ronaldo en visioconférence et de jouer les traducteurs.

Comme si cela ne suffisait pas, Djibril Cissé en a remis une couche sur L'Equipe TV dans l'émission « L'Equipe de Greg ».

« J'ai eu deux-trois retours que mon tweet n'est pas à la trappe apparemment. Pour la rigolade et pour la blague, je vais essayer de rentrer en contact », a déclaré Cissé.

Et même si c'est sur le ton de l'humour, on voudrait bien voir ce que donnera la conversation entre Djibril Cissé et Cristiano Ronaldo.