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Plus que 14. Le compte à rebours est lancé pour Cristiano Ronaldo, qui vise les 1 000 buts inscrits au cours de sa carrière professionnelle.

L’attaquant portugais d’Al-Nassr, champion d’Arabie saoudite, ouvre le score à la 14e minute sur le terrain d’Al-Ahli, champion d’Asie, lors d’un match en retard de la neuvième journée de championnat.

Il porte ainsi son total à 986 buts, dont 8 dans ce championnat, comme le milieu néerlandais Tijjani Reijnders (ancien joueur de l’AC Milan et de Manchester City), à cinq buts du meilleur buteur : l’attaquant anglais Ivan Toney (13), qui joue précisément à Al-Alhi.

La défense de ce club compte deux anciens de la Serie A italienne : le Brésilien Roger Ibanez (passé par la Roma et l’Atalanta) et le Turc Merih Demiral (passé par l’Atalanta, la Juventus et Sassuolo).

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Ce dernier marque de la tête à la 31e minute, mais l’arbitre est appelé par la VAR à revoir l’action au bord du terrain et annule le but pour une faute sur le gardien brésilien Bento.

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À la 18e minute, CR7 rate un penalty en trouvant le poteau et se désole d’avoir laissé passer l’occasion de doubler la mise.

En fin de première période, Al-Ahli égalise grâce à une superbe frappe de Galeno (passé par Porto).

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En seconde période, à la 71e minute, Toney donne l’avantage à Al-Ahli sur penalty, accordé après que la VAR a appelé l’arbitre à revoir au bord du terrain une faute sur Demiral.

Alors que son équipe est menée, l’entraîneur Postecoglou fait entrer le Français Kingsley Coman (passé par la Juventus, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain).

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Mais à la 75e minute, sur un corner, Ibanez porte le score à 3-1.

Après cette défaite, Al-Nassr reste à 28 points (comme l’Al-Qadsiah de Mateo Retegui), deux de moins qu’Al-Hilal, entraîné par le technicien italien Simone Inzaghi et leader du classement avec un match joué en moins.

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Lors de la prochaine journée de championnat, Al-Nassr se déplacera à Al-Hazem le samedi 28 novembre. Mais avant cela, le mardi 24 novembre, il recevra en Ligue des champions asiatique le club qatari d’Al-Sadd, où jouent le défenseur italien Alessio Romagnoli (passé par la Lazio et l’AC Milan), le milieu croate Marcelo Brozovic (ancien de l’Inter, qui retrouvera donc son ancien club) et l’attaquant brésilien Roberto Firmino (passé par Liverpool).

LA FEUILLE DE MATCH

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AL-AHLI - AL-NASSR 3-1

BUTEURS : 14e Cristiano Ronaldo (N), 45e Galeno (A), 71e Toney (A, penalty), 75e Ibanez (A).

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AL-AHLI (4-3-3) : Mendy ; Baattia, Demiral, Ibanez, Balobaid (46e Al-Hawsawi) ; Al-Johani, Atangana, Spertsyan (81e Al-Buraikan) ; Trincao, Toney, Galeno. (Remplaçants : Abdo, Abdulrahman, Al-Mutairi, Hamidou, Masoud, Radif, Sulaiman.) Entraîneur : Pusic.

AL-NASSR (4-2-3-1) : Bento ; Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Aman ; Al-Khaibari (72e Coman), Samu Costa ; Al-Hamdan, Joao Felix, Angelo (87e Ghareeb) ; Cristiano Ronaldo. (Remplaçants : Al-Alwan, Al-Amri, Al Ghamdi, Al-Najdi, Al-Najei, Al-Nasser, Haqawi.) Entraîneur : Postecoglou.

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ARBITRE : Tello (Argentine).

AVERTISSEMENTS : Spertsyan (A), Balobaid (A), Aman (N), Galeno (A), Al Hamdan (N), Inigo Martinez (N), Simakan (N), Al-Johani (A), Al-Hawsawi (A), Ibanez (A).

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LE CLASSEMENT

Al-Hilal * 30 points

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Al-Qadsiah 28

Al-Nassr 28

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Al-Ahli 24

Al-Ittihad * 24

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Neom 22

Al-Ettifaq 19

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Al-Diriyah 15

Al-Khaleej 15

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Al-Shabab * 14

Al-Kholood * 12

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Al-Riyadh * 12

Al-Fayha 11

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Al-Hazem 10

Al-Faysaly 10

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Al-Fateh 6

Al-Taawon 5

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Abha * 3.

(* un match joué en moins).

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Les quatre premières équipes du classement se qualifient directement pour la première phase de la Ligue des champions asiatique ;

la cinquième accède aux qualifications pour la Ligue des champions asiatique ;

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la sixième se qualifie pour la Ligue des champions asiatique 2 ;

la septième se qualifie pour la Gulf Club Champions League ;

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les trois dernières sont reléguées en deuxième division.

En cas d’égalité de points, les confrontations directes départagent les équipes.