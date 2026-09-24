Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, a créé une énorme surprise avant le match tant attendu face au pays de Galles.

Dans une décision que personne n'avait anticipée, le sélectionneur a relégué la star du Real Madrid sur le banc des remplaçants et a accordé toute sa confiance à Ruben Neves, le joueur d'Al-Hilal en Arabie saoudite, pour diriger le milieu de terrain, tandis que l'arme la plus puissante reste comme d'habitude entre les mains du capitaine historique Cristiano Ronaldo.

Le staff technique de l'équipe du Portugal a annoncé la composition officielle qui disputera le match face au pays de Galles dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, une rencontre attendue par les amateurs de football européen pour évaluer l'état de forme du Brésil de l'Europe avant les échéances à venir.

La composition de départ est la suivante :

Gardien de but : Diogo Costa.

Défense : João Cancelo - Ruben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Milieu : Ruben Neves - Bruno Fernandes - Vitinha.

Attaque : Pedro Neto - João Félix - Cristiano Ronaldo.









Neves évince le joueur du Real

La grande surprise dans la composition de Jesus se situait au milieu de terrain ; alors que tout le monde attendait la titularisation du duo João Neves et Bernardo Silva, le sélectionneur portugais a décidé de les laisser sur le banc des remplaçants et d'accorder toute sa chance à Ruben Neves pour être titulaire aux côtés de Bruno Fernandes et Vitinha.

Une décision audacieuse qui reflète sa grande confiance dans le joueur d'Al-Hilal en Arabie saoudite et dans sa capacité à réguler le rythme du jeu et à relier les lignes, notamment face à l'équipe du pays de Galles qui s'appuie sur la puissance physique et le pressing haut.

Ronaldo mène le rêve

Comme à son habitude, Cristiano Ronaldo mènera l'attaque de l'équipe du Portugal, épaulé par la vitesse et le talent de Pedro Neto et João Félix, dans un trio offensif qui possède tous les atouts pour inquiéter la défense galloise.

Jesus compte sur l'expérience de Ronaldo et sa capacité à trancher les grands matchs, alors qu'il cherche à trouver la combinaison idéale alliant expérience et jeunesse avant d'entrer dans la compétition officielle.







