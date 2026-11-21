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Cristiano Ronaldo s’est rapproché de son 1 000e but en carrière, mais a manqué un penalty lors de la défaite 3-1 d’Al-Nassr face à Al-Ahli. La star portugaise avait ouvert le score avant de voir Ivan Toney contribuer à la remontée adverse.

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Ronaldo marque, mais Al-Nassr s’incline

Ronaldo s’est encore rapproché de son 1 000e but en carrière vendredi. La soirée a toutefois été particulièrement frustrante pour l’attaquant de 41 ans, puisque Al-Nassr s’est incliné 3-1 sur le terrain de son rival de Saudi Pro League, Al-Ahli .

Le vétéran a donné rapidement l’avantage à Al-Nassr d’une superbe reprise de volée dans le petit filet opposé, sur une passe décisive de Joao Felix. Ce but inscrit à la 15e minute était son 10e de la saison, toutes compétitions confondues, avec son club.

Malgré ce bon départ, Al-Nassr a fini par perdre son avance. Cette défaite décevante n’est que sa deuxième en championnat cette saison et laisse le club à la troisième place du classement de Saudi Pro League.

Un penalty manqué inhabituel pour Ronaldo

Le match aurait pu prendre une tout autre tournure si Ronaldo avait saisi une occasion en or quatre minutes seulement après l’ouverture du score. Nawaf Al-Boushail a été fauché dans la surface, offrant à Al-Nassr une occasion de doubler rapidement la mise.

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Ronaldo s’est chargé du penalty, mais sa frappe a heurté le poteau. Il a désormais manqué ses deux penalties tirés pour Al-Nassr cette saison. C’est la première fois qu’il manque deux penalties consécutifs depuis son arrivée en Saudi Pro League.

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Toney contribue à la remontée d’Al-Ahli

Al-Ahli a pleinement profité de ce raté juste avant la mi-temps. Le milieu brésilien Galeno a égalisé pour l’équipe locale d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface, inversant la dynamique du match.

Les locaux ont ensuite pris le contrôle de la rencontre en seconde période. L’international anglais Ivan Toney a inscrit son 14e but de la saison sur penalty pour donner l’avantage à Al-Ahli.

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Le défenseur brésilien Roger Ibanez a creusé l’écart quatre minutes plus tard, assurant les trois points à son équipe. Cette belle victoire permet à Al-Ahli de grimper à la quatrième place du classement, à seulement quatre points d’Al-Nassr.

La longue marche vers les 1 000 buts

Malgré ce résultat décevant pour son équipe, Ronaldo poursuit sa marche vers un cap historique. Son total officiel s’élève désormais à 986 buts en carrière, en club et en sélection.

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Ce chiffre comprend un but litigieux inscrit contre Al Faisaly fin octobre. Si la Saudi Pro League l’a officiellement attribué à Ronaldo, le fournisseur de statistiques Opta l’a classé, de manière controversée, comme un but contre son camp.

Après son retrait de la sélection portugaise plus tôt ce mois-ci, le détenteur des records de sélections et de buts en football international masculin se concentre entièrement sur son club. Il tentera de rebondir et de se rapprocher des 1 000 buts lors du prochain match de championnat d’Al-Nassr.