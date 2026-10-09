Cristiano Ronaldo laisse parler ses pieds avec le 980e but de sa carrière

Cristiano Ronaldo a été important pour Al-Nassr vendredi. L’attaquant a inscrit le but de l’ouverture du score contre Al-Diriyah, finalement battu 3-0. Al-Nassr compte désormais autant de points que le leader Al-Qadsiah, où Tijjani Reijnders a montré sa classe plus tôt dans la journée.

Al-Nassr, où Ronaldo était notamment titulaire aux côtés d’Iñigo Martínez, João Félix, Kingsley Coman et Sadio Mané, a pris l’avantage à la 23e minute. Le gardien Waleed Abdullah a repoussé assez maladroitement une frappe de Coman et n’a rien pu faire sur le rebond repris par Ronaldo : 1-0.

Ronaldo a célébré son but de sa manière caractéristique et semblait soulagé après une trêve internationale compliquée, au cours de laquelle il a quitté la sélection nationale après un conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus. CR7 a notamment fait savoir, via un long communiqué, qu’il était disponible pour la trêve internationale de novembre.

Pour Ronaldo, il s’agissait en outre de son 980e but en carrière, ce qui le rapproche encore un peu plus du nombre irréel de 1000 buts.

Le deuxième but était lui aussi d’origine portugaise. Samu Costa a marqué de la tête, avec un rebond au sol, sur un corner de João Félix.

Un seul autre but a été inscrit en seconde période, et cette fois aucun Portugais n’a été directement impliqué. Lancé en profondeur par Mané, Coman aurait pu servir Ronaldo sur sa droite, mais il a choisi de glisser lui-même le ballon dans le petit filet : 3-0.



