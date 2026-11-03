Cristiano Ronaldo Jr franchit un nouveau cap avec le Portugal : un rendez-vous possible avec son père

Cristiano Ronaldo Junior, le fils de la star portugaise Cristiano Ronaldo, a reçu sa première convocation en équipe du Portugal des moins de 17 ans, après avoir été retenu par l'entraîneur Filipe Ramos dans une liste de 23 joueurs, en vue de disputer les qualifications pour le Championnat d'Europe au cours du mois de novembre en cours.

La sélection de Ronaldo Junior, âgé de 16 ans, intervient après qu'il a déjà représenté la sélection de son pays dans les catégories des moins de 15 ans et des moins de 16 ans, tandis qu'il poursuit sa carrière footballistique au sein de l'académie du club saoudien d'Al-Nassr, dont son père évolue dans l'équipe première.

La sélection portugaise se prépare à disputer 3 matchs lors des qualifications, puisqu'elle affronte Andorre le 11 novembre, puis la Bulgarie le 14 du même mois, avant de rencontrer la Serbie le 17 novembre, les trois rencontres devant se dérouler dans la capitale Lisbonne.

Cette période pourrait représenter une occasion exceptionnelle pour Ronaldo Junior, car il pourrait retrouver son père au sein du centre d'entraînement de la sélection portugaise, dans le cas où le capitaine d'Al-Nassr rejoindrait la liste de l'entraîneur Jorge Jesus en vue des rencontres face au Danemark et au pays de Galles les 14 et 17 novembre, dans le cadre des compétitions de la Ligue des nations.

La Fédération portugaise de football avait infligé une sanction de suspension de 30 jours à Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, après son départ du rassemblement de la sélection nationale lors des compétitions de la Ligue des nations le mois dernier.

Cela intervient alors que Ronaldo poursuit sa quête d'atteindre les 1 000 buts au cours de sa carrière professionnelle, après avoir porté son total à 985 buts à la suite d'un triplé inscrit sous le maillot d'Al-Nassr la semaine dernière.

En revanche, la star portugaise a été absente de la liste d'Al-Nassr pour la rencontre de l'équipe en Ligue des champions d'Asie Elite face à son adversaire en Ouzbékistan, lundi, sur fond de rapports ayant lié la décision de le ménager à des craintes sécuritaires et à l'impact de la situation dans la région sur les compétitions asiatiques.

Ronaldo détient le record du meilleur buteur de l'histoire des sélections dans le football masculin, après avoir inscrit 143 buts en 225 matchs internationaux, restant ainsi l'un des noms les plus marquants de l'histoire de la sélection portugaise.