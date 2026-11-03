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Cristiano Ronaldo Jr, fils aîné de Cristiano Ronaldo, a franchi une nouvelle étape majeure dans sa jeune carrière de footballeur en étant convoqué pour la première fois en équipe du Portugal des moins de 17 ans. Le joueur de 16 ans, issu de l’académie d’Al-Nassr, figure dans le groupe de 23 joueurs retenu par le sélectionneur Filipe Ramos pour les matches de qualification au Championnat d’Europe prévus en novembre.

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Le jeune attaquant franchit un cap en sélection

Affectueusement surnommé Cristianinho, le jeune attaquant a été promu chez les moins de 17 ans alors qu’il continue de suivre les traces de son célèbre père. Il évolue actuellement dans les équipes de jeunes du club saoudien d’Al-Nassr et rejoindra ses coéquipiers en sélection plus tard ce mois-ci. Selon le média portugais Zerozero, il a inscrit trois buts en sept matches avec son club cette saison.

Une progression régulière dans les catégories de jeunes

Son arrivée dans le groupe de Ramos marque une nouvelle étape dans un parcours prometteur en sélection, entamé lorsqu’il a fait ses débuts avec les moins de 15 ans du Portugal en mai 2025. Depuis cette première apparition, l’adolescent a cumulé 13 sélections et cinq buts dans les catégories de jeunes de son pays.

En quatre matches avec les moins de 15 ans, le jeune attaquant a marqué deux fois avant d’être rapidement promu dans la catégorie supérieure. Il a conservé son efficacité avec les moins de 16 ans, inscrivant trois buts en neuf matches avant d’être convoqué cette semaine chez les moins de 17 ans.

L’héritage familial nourrit ses ambitions

Si les comparaisons avec son père, quintuple lauréat du Ballon d’Or, restent inévitables chaque fois qu’il entre sur le terrain, les prochaines qualifications offrent au joueur de 16 ans une nouvelle occasion de se faire un nom sous le maillot du Portugal. Les supporters qui ont suivi Ronaldo père tout au long de sa carrière riche en succès observent de près la progression de l’adolescent en Arabie saoudite et en sélection.

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Alors que le jeune joueur gravit les échelons, les spéculations se poursuivent sur la possibilité que les deux évoluent un jour ensemble lors d’un match officiel avant que son père ne raccroche les crampons. En attendant, l’équipe nationale A du Portugal doit annoncer sa prochaine liste vendredi prochain. On saura alors si le capitaine d’Al-Nassr en fait partie.

Trois matches de qualification à Oeiras

Avant de songer à ces perspectives à long terme, Cristiano Jr se concentrera sur son objectif : aider le Portugal à terminer parmi les deux premiers de son groupe de qualification à quatre équipes pour accéder au tour suivant. Les trois rencontres se dérouleront à la Cidade do Futebol, siège de la Fédération portugaise de football à Oeiras, à commencer par celle contre Andorre le 11 novembre. L’équipe de Ramos affrontera ensuite la Bulgarie le 14 novembre, avant de conclure ce mini-tournoi face à la Serbie trois jours plus tard.