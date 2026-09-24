Cristiano Ronaldo joue un rôle particulièrement malheureux avec le Portugal, l’exceptionnel Erling Haaland montre la voie à la Norvège

Le groupe D de la Ligue des nations a lui aussi officiellement débuté. Le Portugal s’est imposé de justesse face au pays de Galles, avec un Cristiano Ronaldo malheureux dans le rôle principal : 1-0. La Norvège a également pris trois points, sous la houlette d’Erling Haaland, contre le Danemark : 3-2.

Portugal - pays de Galles 1-0

Le Portugal s’est montré bien supérieur au pays de Galles et s’est rapidement procuré deux belles occasions par l’intermédiaire de Cristiano Ronaldo. Finalement, c’est toutefois João Félix qui a ouvert le score : d’une frappe lointaine, il a trompé le gardien Danny Ward.

Il semblait y avoir bien plus à faire pour les Portugais, mais Ronaldo, en particulier, n’avait pas la réussite de son côté. Il a d’abord expédié une énorme occasion au-dessus du but, avant de voir ensuite son but être également refusé. Lewis Koumas a encore été tout proche d’égaliser pour le pays de Galles en fin de match, mais cela ne s’est pas concrétisé. Le Portugal a tenu bon et s’est imposé 1-0.

Norvège - Danemark 3-2

La Norvège a parfaitement entamé la rencontre et menait déjà 2-0 au bout de vingt minutes. Sur une passe de Martin Ødegaard, Oscar Bobb a trouvé le petit filet opposé dans un petit espace, puis Erling Haaland a doublé la mise peu après, après un bon travail préparatoire d’Antonio Nusa.

La Norvège était donc sur du velours, mais le Danemark ne s’est pas laissé conduire à l’abattoir aussi facilement. Mikkel Damsgaard a inscrit le 2-1 d’un superbe coup franc. Après la pause, le score est même passé à 2-2, lorsque Rasmus Højlund a frappé très fort sur corner.

Pendant un instant, le Danemark a semblé en route vers un résultat, mais Haaland a alors encore frappé. L’attaquant a fait mouche sans pitié sur une combinaison sur corner : 3-2. La Norvège a ensuite tenu bon, même si elle a dû terminer la rencontre à dix après le carton rouge de David Møller Wolfe.