Cristiano Ronaldo, João Félix et Tijjani Reijnders vivent une soirée de rêve en Saudi Pro League

Tijjani Reijnders, Cristiano Ronaldo et João Félix ont vécu une grande soirée en Saudi Pro League. L’international néerlandais a inscrit un triplé et délivré une passe décisive pour Al-Qadsiah face à Al-Riyadh (0-6), tandis que Ronaldo a lui aussi marqué trois fois pour Al-Nassr, portant son total à 985 buts en carrière. Félix a été le passeur décisif sur pas moins de quatre des cinq buts contre Al-Kholood (5-3).

Al-Riyadh - Al-Qadsiah 0-6

Reijnders a ouvert le score à la 18e minute en réagissant promptement au second poteau pour expédier le ballon, sur un rebond, dans le haut du but. Peu avant la pause, Abdullah Al Salem a doublé la mise.

Reijnders a récidivé peu après la reprise. Le natif de Zwolle a reçu une courte passe de Julián Quiñones et sa frappe sèche à ras de terre a fini sa course dans le petit filet opposé. Quelques instants plus tard, Reijnders a également signé une passe décisive. Son ballon a trouvé Mahamadou Sangaré dans sa course, et celui-ci a conclu du gauche.

Quiñones semblait avoir fixé le score à 0-5, mais il n’en était rien. Peu avant la fin, Reijnders a trouvé une ouverture au premier poteau et signé ainsi son tout premier triplé pour Al-Qadsiah, en tête de la Saudi Pro League avec davantage de matches disputés que ses concurrents.

Al-Nassr - Al-Kholood 5-3

Al-Nassr a connu une soirée nettement plus difficile qu’Al-Qadsiah. Après un peu plus d’un quart d’heure, juste après avoir vu son but refusé pour hors-jeu, Ronaldo a assisté à l’ouverture du score surprise d’Al-Kholood par Julien Domingues.

Al-Nassr a réagi et pris l’avantage avant la pause grâce à des buts d’Angelo et de Sadio Mané. Félix a été à l’origine des deux réalisations, même si celle de Mané a été précédée d’un tir manqué du Portugais.

Al-Kholood a résisté et égalisé par Loïc Essomba dans le temps additionnel de la première période, mais Ronaldo et, une nouvelle fois, Félix ont fait le spectacle après la pause.

À la moitié de la seconde période, Al-Nassr a repris l’avantage. Trouvé dans la surface par une belle passe venue du milieu de terrain, Félix a servi Ronaldo sur le côté, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond.

Peu après, Ronaldo a mis le match hors de portée. Félix a donné le tournis à son adversaire avant d’adresser un centre aérien. Il a ainsi signé sa quatrième passe décisive de la soirée lorsque Ronaldo a marqué d’une tête puissante.

Ronaldo a complété son triplé en fin de match. Mané n’avait pas assez d’espace pour tenter sa chance, mais il a gardé la tête froide et offert à Ronaldo une occasion presque impossible à manquer : 5-2. Domingues a fixé le score à 5-3 sur penalty.