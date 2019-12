Cristiano Ronaldo : "Je ne serai pas entraineur"

Cristiano Ronaldo a assuré qu’il comptait jouer pendant de longues années encore et qu’il n’était pas intéressé par le métier d’entraineur.

Les fans de Cristiano Ronaldo peuvent être contents. Leur idole n’a guère l’intention de raccrocher les crampons. Bien qu’âgée de 33 ans, la star portugaise vient d’affirmer qu’elle voulait étirer au plus loin sa carrière de joueur. En outre, le quintuple Ballon d’Or a affirmé qu’une reconversion comme entraineur ne le tentait pas pour l’instant.

Ronaldo s’est exprimé pour le média italien DAZN dans une série d’interviews où il évoque de nombreux sujets. Celui de son futur a été longuement abordé et l’attaquant de la n’a donc pas fait mystère de ses intentions. « Par rapport à mes 18 ans, tout a vraiment changé (dans le football) ... En ce temps-là, quand j'ai commencé à jouer au football, je voyais les choses différemment : c’était une passion plus naïve, plus spontanée et magique. Aujourd'hui, j'ai la même grande motivation à jouer Je suis content de jouer au football, mais maintenant les priorités sont différentes: il faut gagner, il faut lever les trophées, il faut toujours être au top (…) Mais, la motivation est toujours la même. Le football continue de me faire du bien, ça me donne du bonheur. Je suis donc heureux et motivé et je veux jouer pendant de nombreuses années encore... ».

Ronaldo : « Si je finis coach, je serai avant tout un motivateur »

Pour ce qui est de son après-carrière, CR7 a donc affirmé que coacher ne faisait pas partie de ses plans. Cela étant, il n’exclut rien et sait que ses envies du moment ne seront pas forcément celles de demain. « En ce moment, je ne suis pas intéressé par le fait devenir entraîneur: mais peut-être qu'un jour je m'ennuierai et j'en aurai envie, il ne faut jamais dire jamais », a confié la vedette lusitanienne. S’il venait à changer d’avis, l’ancien merengue sait déjà quel genre de coach il sera : « Si je devenais entraîneur un jour, je serais un motivateur: l'entraîneur doit transmettre ses passions et ses talents à l'équipe. Par exemple, j'aime m'amuser, dribbler, tirer, marquer des buts: je devrais transmettre cela à l'équipe, en tant que motivateur, bien sûr ».

Lors de ce premier épisode de la série intitulée « Linea Diletta » (du nom de sa présentatrice), Ronaldo est aussi revenu sur ses 18 premiers mois à la Juventus. Malgré quelques soubresauts durant la première partie de la saison 2019/2020, le Portugais semble être très satisfait de la manière dont sa carrière se déroule à Turin : « J'aime tout à propos de la Juve. Il y a une grande culture et c’est le meilleur club italien, il y a une belle histoire derrière moi. Je suis heureux d'être ici, je veux gagner de nombreux trophées avec la Juve, mais j'aime vraiment la culture, pas seulement celle de la Juve, mais celle de l’ en général ». Et ce que Ronaldo aime aussi c’est la Ligue des Champions. Une compétition qu’il a déjà conquis à cinq reprises, et qu’il est déterminé à remporter une sixième fois : « La Ligue des Champions est la meilleure compétition de clubs au monde, c’est l’épreuve dans laquelle j'aime le plus jouer, c'est spécial. C'est complètement différent de la ».