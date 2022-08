Cristiano Ronaldo, Haaland, Sané : Salihamidzic se confie sur le mercato du Bayern Munich

Avec son franc-parler habituel, le directeur sportif du Bayern Munich est revenu sur le mercato d'été de son club.

Hasan Salihamidzic a accordé un entretien au podcast de Bild : « Phrasenmäher ». Sans langue de bois, le directeur sportif du Bayern Munich s'est ainsi prononcé sur le mercato de son club évoquant les différentes rumeurs (Ronaldo, Haaland), le recrutement de Sadio Mané ainsi que le départ de David Alaba, l'été dernier.

Sur Cristiano Ronaldo, que des rumeurs envoient au Bayern Munich

« Même avec le départ de Robert Lewandowski, c'est compliqué de le recruter d'un point de vue sportif et financier. Nous avons huit joueurs dans ce secteur de jeu avec différents profils : des joueurs expérimentés et des jeunes talents en devenir à qui nous voulons donner du temps de jeu. »

Sur Erling Haaland, transféré cet été du Borussia Dortmund à Manchester City

« Nous avons plusieurs fois échangé avec Haaland. Nous lui avons fait une offre en fonction de nos moyens. Mais au final, ce transfert ne s'est pas fait pour diverses raisons. Haaland a décidé de rejoindre un autre club car il pensait que c'était la meilleure chose à faire pour la suite de sa carrière. »

Sur David Alaba, qui a quitté le Bayern en 2021 pour rejoindre le Real Madrid

« Nous avons vraiment tout fait pour le garder. Mais c'était une période très difficile avec la Covid-19. Nous lui avons fait une offre importante, surtout en raison du contexte de l'époque. Cela a fait beaucoup réfléchir David. Avec le recul, je demande si ce n'était pas de la folie et si nous aurions proposé autant d'argent pour un autre joueur. Mais de toute façon, je ne le voyais pas rester chez nous, je savais qu'il voulait et qu'il allait partir. C'est un excellent joueur et humainement, c'est un chic type. »

Sur Sadio Mané, arrivé cet été au Bayern en provenance de Liverpool

« Quand je l'ai eu au téléphone, à la fin de notre conversation il m'a dit : « Oui, tout cela me convient. Je veux signer au Bayern. » J'étais excité. Nous n'avons jamais parlé d'argent mais je savais que nous pouvions le recruter alors je n'ai pas perdu de temps pour boucler ce transfert. »