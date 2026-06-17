Cristiano Ronaldo fait son entrée dans un classement historique dominé par la légende des Pharaons

La légende Cristiano Ronaldo a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde en étant aligné d’entrée avec le Portugal face à la République démocratique du Congo, ce mercredi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Grâce à cette présence sur la pelouse, le joueur de 41 ans et 132 jours devient le quatrième joueur le plus âgé à disputer un match de Coupe du monde (gardiens inclus), derrière l’Égyptien Essam El-Hadary, leader du classement avec 45 ans et 161 jours, du Colombien Faryd Mondragón (43 ans et 3 jours) et du Camerounais Roger Milla (42 ans et 39 jours), d’après le site français « Stats Foot ».









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À seulement 21 ans et 8 mois, le jeune milieu devient le troisième plus jeune buteur de l’histoire portugaise en Coupe du monde, derrière Cristiano Ronaldo, auteur de son premier but à 21 ans et 4 mois, et Gonçalo Ramos, qui avait ouvert son compteur à 21 ans et 5 mois.

Le Portugal évoluera dans le groupe 11 de la Coupe du monde 2026, aux côtés de la République démocratique du Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.







