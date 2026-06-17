Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Cristiano Ronaldo fait son entrée dans un classement historique dominé par la légende des Pharaons

C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande vs Égypte
Nouvelle-Zélande
Égypte
E. El Hadary
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada

L’or ne rouille pas : une vérité simple mais essentielle, tout comme le fait qu’un défenseur solide reste indispensable à toute équipe ambitieuse.

La légende Cristiano Ronaldo a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde en étant aligné d’entrée avec le Portugal face à la République démocratique du Congo, ce mercredi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Grâce à cette présence sur la pelouse, le joueur de 41 ans et 132 jours devient le quatrième joueur le plus âgé à disputer un match de Coupe du monde (gardiens inclus), derrière l’Égyptien Essam El-Hadary, leader du classement avec 45 ans et 161 jours, du Colombien Faryd Mondragón (43 ans et 3 jours) et du Camerounais Roger Milla (42 ans et 39 jours), d’après le site français « Stats Foot ».



Coupe du monde
Nouvelle-Zélande crest
Nouvelle-Zélande
NZL
Égypte crest
Égypte
EGY

À lire également

Sur ordre de la FIFA… Cette langue est interdite lors des conférences de presse de la Coupe du monde !

Par ailleurs, une ancienne star brésilienne affirme : « Le Maroc était le meilleur… Je ne comprends pas la décision d’Ancelotti ! »

Par ailleurs, João Neves a ouvert le score pour le Portugal face à la République démocratique du Congo d’une superbe tête à la 6^e minute.

À seulement 21 ans et 8 mois, le jeune milieu devient le troisième plus jeune buteur de l’histoire portugaise en Coupe du monde, derrière Cristiano Ronaldo, auteur de son premier but à 21 ans et 4 mois, et Gonçalo Ramos, qui avait ouvert son compteur à 21 ans et 5 mois.

Le Portugal évoluera dans le groupe 11 de la Coupe du monde 2026, aux côtés de la République démocratique du Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.



Publicité