"Cristiano Ronaldo et Ten Hag ne peuvent pas travailler ensemble"

L'ancien milieu de terrain de l'Ajax, Kiki Musampa, ne voit pas Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag travailler ensemble.

Musampa pense que Ronaldo n'est pas le type de joueur qui s'intégrerait dans l'équipe d'Erik ten Hag. Ce dernier étant aujourd’hui le grand favori pour prendre en main Manchester United en remplacement de Ralf Rangnick.

"Ten Hag exige de ses joueurs de penser à l'équipe en premier"

Lors d’une intervention pour Stadium Astro, le champion d’Europe 1996 a déclaré : "Ronaldo n'est pas vraiment un joueur du type (Erik) Ten Hag. Pourquoi ? Parce que la philosophie de Ten Hag est centrée sur l'équipe et que chacun a sa part de travail à faire au sein du collectif".

« Votre pensée doit être connectée avec l'équipe, la façon dont je vois Ronaldo connecté avec l'équipe dans la dernière partie du terrain, il s’occupe souvent de sa propre réussite et n’a pas le souci de courir pour ses coéquipiers, a poursuivi Musampa. C'est quelque chose qui peut être rédhibitoire dans l'équipe de Ten Hag parce que pour lui, la façon dont il joue, il exige vraiment de tous les joueurs de toujours penser à l'équipe en premier, tout comme un entraîneur de type (Louis) Van Gaal ».

« Je me souviens que Van Gaal a dit cela quand il est allé à Barcelone, quand on lui a posé des questions sur Ronaldinho et qu'il a dit qu'il préférait ne pas l'avoir dans son équipe, ce type de joueurs joue en fonction de ce qu'ils ressentent dans une situation. Alors que ces entraîneurs, ils veulent vraiment apporter une façon de jouer dans leur équipe et c'est contraire », a conclu l’ex-international néerlandais.