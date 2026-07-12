Cristiano Ronaldo et Luka Modrić font une apparition en Catalogne après leur élimination de la Coupe du monde… Mais pourquoi ?

Les deux légendes du Portugal et de la Croatie, Cristiano Ronaldo et Luka Modrić, se sont retrouvées ces dernières heures, quelques jours après avoir fait leurs adieux à la Coupe du monde 2026 avec leurs équipes nationales respectives.

Les Croates avaient été éliminés en seizièmes de finale par le Portugal (2-1), tandis que Ronaldo et ses coéquipiers avaient quitté la compétition après une défaite 1-0 face à l’Espagne en huitièmes.

La Coupe du monde se poursuit, mais certains joueurs profitent déjà de leurs vacances après l’élimination de leurs sélections. C’est notamment le cas de Cristiano Ronaldo et Luka Modrić, aperçus ces dernières heures sur les plages de la Costa Brava (Catalogne, Espagne).

Selon le journal Mundo Deportivo, les deux joueurs, accompagnés de Pepe, ancien défenseur portugais avec qui ils ont évolué au Real Madrid, séjournent dans un hôtel de luxe en bord de mer.

Bien que plusieurs années se soient écoulées depuis que les trois hommes partageaient le vestiaire au Real Madrid, leur amitié est restée intacte, comme en témoigne ce séjour commun en Catalogne.