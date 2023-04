Cristiano Ronaldo et les joueurs qui ont marqué plus de buts que Chelsea en 2023

Chelsea a été terrible devant les buts en 2023, n'inscrivant que 10 buts toutes compétitions confondues, ce qui a coûté son poste à Graham Potter.

Non seulement plusieurs équipes ont dépassé les Blues cette année, mais certains joueurs l'ont également fait.

Ronaldo et Haaland plus prolifique

L'une des raisons des difficultés offensives de Chelsea est l'absence d'un attaquant à part entière, Kai Havertz étant titularisé la plupart du temps.

Une autre raison est que les recrues de janvier, David Datro Fofana, Mykhailo Mudryk et Noni Madueke, n'ont pas encore réussi à s'adapter au football anglais.

Cependant, la majorité des supporters de Chelsea soulignent l'incapacité de Potter à entraîner les nombreux joueurs talentueux à sa disposition et sont heureux de le voir partir.

Mais quelle que soit la raison, une chose est sûre : le record de buts des Blues a été embarrassant en 2023.

Six joueurs ayant marqué plus de buts que Chelsea en 2023

Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué plus que Chelsea cette année, mais voici six des noms les plus marquants.

Marcus Rashford a marqué trois buts pour l'Angleterre lors de la Coupe du monde et est revenu à Manchester United plein de confiance.

Il a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues en 2023, soit le plus grand nombre de joueurs de notre liste.

Ensuite, l'attaquant Victor Osimhen est en pleine forme en Serie A, où le Napoli compte 16 points d'avance en tête du classement.

Avec déjà 14 buts à son actif, Osimhen peut prétendre au Ballon d'Or 2023.

Il n'est pas surprenant que Kylian Mbappé ait marqué plus de buts (13) que Chelsea depuis le début de l'année.

Harry Kane (Tottenham) (12) et Erling Haaland (Manchester City) (15) ont tous deux marqué plus que Chelsea en 2023.

De même, Cristiano Ronaldo, sans doute le plus grand buteur de tous les temps, s'épanouit en Arabie saoudite.

Le joueur de 38 ans a déjà inscrit 11 buts avec Al Nassr, dont deux triplés.