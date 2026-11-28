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Yassir Zabiri n'a eu besoin ni de plusieurs années d'adaptation ni d'une saison entière pour prouver ses qualités en Liga. Il a choisi d'imposer très vite son nom parmi les meilleurs buteurs, dans une aventure qui tient davantage du rêve que de la réalité.

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Un attaquant marocain de 21 ans, qui évolue dans un club tout juste promu, mais qui affiche des statistiques le plaçant au niveau de Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham et Ronaldo Nazário, et qui fait de lui l'une des principales révélations de la saison dans le football espagnol, selon le quotidien espagnol Marca.

Ce que réalise Zabiri sous le maillot du Racing Santander dépasse le cadre de la simple surprise. L'attaquant a encore trouvé le chemin des filets et inscrit son douzième but lors de ses 14 premiers matchs en Liga. Il est devenu le sujet de toutes les conversations dans le milieu du football et offre à son équipe un élan exceptionnel dans la course aux places européennes.

Dernier chapitre en date de son éclosion : le stade de la Ciutat de València, où il a joué un rôle décisif dans la remontée historique de son équipe face à Levante. Une rencontre qui a renforcé les ambitions du Racing et confirmé que le club ne se contente plus de viser le maintien parmi l'élite, mais commence à rêver plus grand, en s'appuyant sur un talent marocain exceptionnel.

Zabiri écrit l'histoire avec un promu

La valeur des statistiques de Zabiri tient au contexte dans lequel il les réalise. Il ne joue pas pour l'un des géants d'Espagne et n'appartient pas à une équipe dotée d'un effectif truffé de stars ou de moyens lui permettant de dominer ses adversaires. Pourtant, l'attaquant marocain a dépassé toutes les attentes et s'est imposé comme l'un des meilleurs avants du championnat dès ses débuts.

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Inscrire 12 buts lors de ses 14 premiers matchs en Liga constitue une performance exceptionnelle, surtout pour un joueur qui dispute sa première saison dans le championnat avec un club tout juste promu. Plus impressionnant encore, Zabiri n'a pas eu besoin d'une longue période d'adaptation : il s'est directement lancé dans la course au titre de meilleur buteur, dépassant l'objectif qu'il s'était fixé avant le début de la saison, à savoir atteindre la barre des dix buts.

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Zabiri a rejoint le Racing Santander en provenance de Famalicão, au Portugal, après avoir été recruté par le Stade Rennais lors du mercato hivernal de la saison 2025-2026 pour 10 millions d'euros, avant d'être prêté au club espagnol l'été dernier.

Fait marquant, l'attaquant marocain a déjà égalé le total de buts inscrits lors de ses deux saisons précédentes, huit en 2024-2025 et quatre en 2025-2026, après seulement 14 matchs dans sa nouvelle aventure.

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Sur les traces de Cristiano, Bellingham et Ronaldo Nazário

La portée des exploits de Zabiri ne se limite pas à ses statistiques personnelles. Son départ fulgurant l'a placé en comparaison avec plusieurs des plus grands attaquants passés par la Liga.

Avec 12 buts lors de ses 14 premiers matchs, le Marocain partage ce chiffre avec Cristiano Ronaldo et Jude Bellingham, qui avaient inscrit le même nombre de buts lors de leurs 14 premiers matchs de championnat sous le maillot du Real Madrid.

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Ronaldo avait réalisé cette performance lors de sa première saison avec le club merengue, en 2009-2010, tandis que le départ canon de Bellingham est intervenu lors de sa première saison au Santiago-Bernabéu, en 2023-2024.

Mais la liste comprend d'autres noms encore plus impressionnants. Robert Lewandowski a inscrit 13 buts lors de ses 14 premiers matchs avec le FC Barcelone lors de sa première saison, soit le même total que les légendes Ronaldo Nazário et Romário lors de leurs passages au club catalan.

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Le meilleur chiffre de cette comparaison appartient à Christian Vieri, auteur de 14 buts lors de ses 14 premiers matchs sous le maillot de l'Atlético de Madrid lors de la saison 1997-1998.

Zabiri n'est donc qu'à deux buts de la performance de Vieri, ce qui donne une importance supplémentaire à ses prochains matchs et braque les projecteurs sur sa capacité à prolonger ce début de saison exceptionnel.

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Salva Ballesta, la légende que poursuit l'ambition du Marocain

À Santander, les comparaisons ne se limitent pas aux stars du football mondial. Elles s'étendent à l'histoire même du Racing, qui a vu passer plusieurs attaquants de grande qualité en Liga.

Le nom de Salva Ballesta revient comme l'un des modèles les plus souvent évoqués par les supporters du club, après sa saison exceptionnelle en 1999-2000, au cours de laquelle il avait inscrit 27 buts et terminé meilleur buteur de la Liga.

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Le départ de Ballesta avait été encore plus spectaculaire, avec 13 buts lors de ses dix premiers matchs, un chiffre qui montre l'ampleur du défi qui attend Zabiri s'il veut s'approcher de cette performance historique.

La liste des meilleurs attaquants du Racing comprend également des noms comme Aitor Aguirre, Dmitri Radchenko, Nikola Žigić et Tchité, auteur de 11 buts lors de sa meilleure saison avec le club, un total que l'attaquant marocain a déjà dépassé en moins de temps.

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Un talent qui ne surprend pas ses entraîneurs, une valeur qui double

L'éclosion de Zabiri n'a pas été une surprise totale pour les entraîneurs qui ont suivi son évolution de près. Nasser Larguet, l'un des responsables de sa formation à l'Académie Mohammed VI, a salué ses qualités techniques, soulignant que sa première touche de balle faisait partie de ce qui l'avait le plus marqué.

Jamal Aït Ben Idir, qui l'a côtoyé dans les sélections de jeunes au Maroc, a lui aussi évoqué son immense potentiel, affirmant qu'il n'avait pas vu depuis longtemps un jeune joueur marocain de ce niveau.

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Même son de cloche chez Franck Haise, son ancien entraîneur à Rennes, qui n'a pas caché sa confiance dans les qualités de l'attaquant marocain. Selon lui, le fait qu'il marque autant de buts n'a rien d'une surprise, compte tenu de l'ensemble de qualités offensives remarquables dont il dispose.

Au Racing, Zabiri jouit d'une grande estime de la part de son entraîneur José Alberto López, qui a qualifié ses performances d'impressionnantes, en insistant sur le fait que son influence ne se limite pas aux buts marqués, mais s'étend au pressing sur l'adversaire, au travail collectif et à la compréhension des exigences des différentes phases du match.

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Cette éclosion s'est rapidement répercutée sur sa valeur marchande. Arrivé au Racing Santander avec une valeur estimée à environ 10 millions d'euros, il a vu sa cote doubler pour atteindre 20 millions d'euros, selon le site Transfermarkt.

Alors que tous les regards se tournent vers l'avenir de l'attaquant marocain, son aventure actuelle ressemble au simple point de départ d'un projet sportif plus ambitieux, tant il parvient à allier efficacité devant le but et maturité tactique malgré son jeune âge.

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Le chemin pour égaler les chiffres des légendes est peut-être encore long, mais Zabiri a déjà réussi à inscrire son nom aux côtés des plus grands buteurs. Il a aussi ouvert la voie à une bataille annoncée sur le marché des transferts, son talent étant passé du statut de découverte prometteuse à celui de dossier susceptible d'enflammer la concurrence entre les clubs européens.