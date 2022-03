Cristiano Ronaldo est prêt à "se battre" pour mener le Portugal à la Coupe du monde

Cristiano Ronaldo a promis de "se battre" pour que le Portugal puisse participer à la Coupe du monde 2022, la superstar de Manchester United étant déterminée à figurer dans ce qui pourrait être sa dernière grande manifestation mondiale. Le quintuple Ballon d'Or a maintenant 37 ans et, bien qu'il affirme régulièrement qu'il a l'intention de prolonger sa remarquable carrière jusqu'à la quarantaine, il approche de la fin de sa carrière.

La Turquie avant l'Italie ou la Macédoine du Nord

Il a participé à quatre Coupes du monde par le passé, tout en savourant la gloire avec la victoire lors du championnat d'Europe en 2016, et a l'intention d'en atteindre une cinquième alors que le Portugal s'apprête à affronter la Turquie en demi-finale de barrage jeudi. En cas de victoire sur la Turquie, l'Italie ou la Macédoine du Nord, le 29 mars, seront les protagonistes d'une finale en forme de tout ou rien.

Il a posté sur Instagram : "Concentration totale sur la Coupe du monde 2022. Fier, comme toujours, de représenter le Portugal. Nous savons que le chemin ne sera pas facile, nous avons le plus grand respect pour les adversaires que nous affronterons et qui partagent les mêmes objectifs que nous. Mais ensemble, nous allons nous battre pour mettre le Portugal à la place qui lui revient. Faisons-le !"

Le Portugal ne pourrait pas souhaiter avoir une plus grande star à sa disposition lorsqu'il visera une autre phase finale de la Coupe du monde, avec Cristiano Ronaldo qui continue à faire tomber les records. Il est le meilleur buteur de tous les temps dans le football international masculin avec 115 réalisations à son actif et a remporté plus de sélections, 184, que tout autre joueur européen.

Unis derrière un objectif

Cristiano Ronaldo est le seul joueur de l'histoire à avoir trouvé le chemin des filets lors de neuf tournois majeurs consécutifs - cette série remontant à l'Euro 2004 - et il est le meilleur buteur des championnats européens avec 14 buts à son actif. Si Cristiano Ronaldo, en tant que capitaine de l'équipe nationale, devra montrer l'exemple au Portugal pour obtenir son billet pour le Qatar, Fernando Santos compte dans ses rangs de nombreux autres buteurs.

L'un d'entre eux évolue d'ailleurs à Old Trafford. Bruno Fernandes s'est fait l'écho de Ronaldo dans un appel au rassemblement d'avant-match, avant de s'aligner contre la Turquie. Il a déclaré sur les médias sociaux : "Maintenant plus que jamais, nous devons tous être unis. Nous ferons tout pour atteindre la Coupe du monde".

La dernière fois que le Portugal n'a pas réussi à atteindre la Coupe du monde, c'était en 1998. Il occupe actuellement la huitième place au classement mondial de la FIFA.