Cristiano Ronaldo est indésirable à l’Atlético, le message clair d’un Rojiblanco

En plus du président Enrique Cerezo, les joueurs de l’Atlético Madrid ont aussi signifié à Cristiano Ronaldo qu’il n’était pas le bienvenu chez eux.

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United, mais il a du mal à se trouver une nouvelle destination. Certains clubs lui ont même fait savoir qu’il avait intérêt à ne pas signer en leur faveur.

L’Atlético Madrid fait partie des clubs où Ronaldo était récemment annoncé. Jorge Mendes, l’agent du quintuple Ballon d’Or, essayerait même à tout prix de placer le Portugais chez les Matelassiers afin qu’il retrouve une ville et en championnat où il a tant brillé par le passé.

Les places sont chères à l’Atlético, même pour Ronaldo

Ronaldo se verrait bien lier son avenir à celui de l’Atlético, mais la réciproque n’est pas vraie. Après les déclarations du président Enrique Cerezo, qui avait indiqué que son club avait tout ce dont il avait besoin dans son effectif, ce sont les joueurs qui ont signifié à CR7 qu’il ferait mieux de se trouver un autre point de chute.

Interrogé par Cadena SER, l’attaquant argentin Angel Correa a indiqué que la venue probable de Ronaldo n’enthousiasme pas plus que cela le groupe des Colchoneros. C’est même tout le contraire. "Dans le vestiaire, personne n’en parle. Ce n'est pas ma décision, c'est celle du club. Je suis très heureux avec les coéquipiers que j'ai, et je suis très à l'aise. Devant, nous avons de grands joueurs. Nous espérons qu'ils feront tous une grande saison pour que nous puissions être le plus haut possible. En ce moment, nous sommes cinq devant et je pense que c’est déjà compliqué parce que nous ne sommes que deux à jouer", a confié l’international albiceleste. Un message qui arrivera très certainement aux oreilles de Ronaldo.