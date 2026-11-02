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Cristiano Ronaldo n’a pas été retenu dans le groupe d’Al Nassr pour son déplacement en Ouzbékistan en Ligue des champions de l’AFC, l’entraîneur Ange Postecoglou ayant choisi de faire tourner son effectif. Cette décision intervient alors que des préoccupations sécuritaires dans la région continuent de perturber la compétition continentale.

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Ronaldo absent du groupe pour le déplacement

Ronaldo ne disputera pas le match de Ligue des champions de l’AFC d’Al Nassr contre Pakhtakor lundi. L’entraîneur principal Postecoglou a décidé de laisser l’attaquant de légende au repos pour le déplacement à Tachkent.

La star portugaise est actuellement en grande forme, après avoir inscrit un triplé en Saudi Pro League la semaine dernière. Ces trois buts ont porté son remarquable total en carrière à 985 réalisations en club et en sélection.

Postecoglou a toutefois choisi de ménager ses joueurs face à un calendrier exigeant. Kingsley Coman et Mohamed Simakan ne figurent pas non plus dans le groupe retenu pour ce déplacement en Ouzbékistan, où les attend un match continental crucial.

Gérer un calendrier chargé

Al Nassr tient à remporter son premier titre asiatique, mais a connu un début de campagne difficile. Le club occupe actuellement la neuvième place du groupe de la zone Ouest et se classe dernier des cinq représentants saoudiens.

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Lors d’une conférence de presse en Ouzbékistan, Postecoglou a expliqué sa politique de rotation. L’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur a indiqué avoir laissé Ronaldo et ses coéquipiers au repos « compte tenu de l’enchaînement des matches et des nombreux déplacements ».

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Malgré ces difficultés initiales, le technicien australien reste confiant quant à la progression de son équipe. « Malgré le début difficile, les conditions de préparation et le fait que nous n’étions pas tout à fait prêts au début de la saison, nous avons maintenant atteint un excellent niveau », a déclaré Postecoglou, cité par ESPN.

Des préoccupations sécuritaires perturbent la compétition

Le calendrier d’Al Nassr a déjà été fortement perturbé par des problèmes de sécurité dans la région. Ronaldo a bénéficié d’une pause inattendue la semaine dernière lorsque son match de Ligue des champions a été reporté, Al-Wasl ayant refusé de se rendre à Riyad.

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Auparavant, le match à domicile d’Al Nassr du 12 octobre avait été reporté à la suite d’informations faisant état d’attaques de missiles menées par les rebelles houthis. Ces tensions persistantes font désormais peser de sérieux doutes sur la Coupe d’Asie, dont le coup d’envoi est prévu le 7 janvier en Arabie saoudite.

Le président de la Fédération japonaise de football, Tsuneyasu Miyamoto, a récemment exprimé ses réserves au sujet du tournoi. « D’après ce que j’ai appris dans les médias, la situation reste dangereuse. À ce stade, je ne pense donc pas qu’il serait facile d’organiser la Coupe là-bas », a déclaré Miyamoto.

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La tenue de la Coupe d’Asie en suspens

Si les organisateurs saoudiens assurent que les préparatifs se poursuivent selon le calendrier prévu, la Confédération asiatique de football suit la situation de près. Le président de l’AFC, Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, a reconnu qu’une décision définitive serait prise d’ici à la fin novembre.

Il a souligné que la situation pouvait évoluer rapidement dans la région et suggéré que le tournoi pourrait même être reporté à 2028 si nécessaire. Pendant ce temps, d’autres clubs saoudiens poursuivent leurs campagnes continentales cette semaine.