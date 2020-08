Cristiano Ronaldo déterminé à ne plus échouer avec la Juventus

Au lendemain de l’élimination en C1, Cristiano Ronaldo est déjà pressé pour repartir de l’avant et rectifier le tir avec sa formation de la Juve.

La n’a pas réussi à passer l’écueil de l’OL en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo a tout fait pour emmener les Bianconeri au Final 8 de cette compétition, mais cela n’a pas suffi. Logiquement, la déception de ce grand champion a été grande après cette partie. Cependant, plutôt que de ruminer sur son sort et de se lamenter, CR7 se projette déjà vers le futur.

Sur sa page Instagram, Ronaldo a fait part de l’état d’esprit qui l’anime. Et, il n’est pas du tout défaitiste. Au contraire, son message est celui d’un perfectionniste et qui cherche toujours l’excellence. Il veut retenir les leçons de cet échec, et a exhorté ses coéquipiers à faire pareil. « La saison 2019/20 est terminée pour nous, bien plus tard que d'habitude mais en même temps plus tôt que prévu. Il est maintenant temps de réfléchir, d’analyser les hauts et les bas car la pensée critique est le seul moyen de s’améliorer, a-t-il souligné. Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde, travailler comme le meilleur du monde, afin que nous puissions nous appeler l'un des meilleurs et des plus grands clubs du monde. »

« Une ambition renouvelée et le désir de faire mieux »

Tout en évoquant ce qui n’a pas marché et la faillite à l’échelle européenne, le quintuple Ballon d’Or n’a pas manqué pas de mettre l’accent sur ce qui a été positif durant cette campagne. « Gagner à nouveau la dans une année aussi difficile est quelque chose dont nous sommes très fiers. Personnellement, marquer 37 buts pour la Juventus et 11 pour l'équipe nationale portugaise est quelque chose qui me fait affronter l'avenir avec une ambition renouvelée et le désir de continuer à faire de mieux en mieux chaque année. Mais les fans nous demandent plus. Ils attendent plus de nous. Et nous devons livrer, nous devons être à la hauteur des attentes les plus élevées ». Un appétit admirable et surtout contagieux. Ses coéquipiers turinois pourraient bien s’en inspirer.

Pour finir, Ronaldo a déclaré qu’il va maintenant essayer de se reposer pour ensuite revenir plus fort. Une troisième saison avec la Juventus, et avec un troisième coach différent puisque Andrea Pirlo vient d’être nommé à la place de Maurizio Sarri. « Que ce court congé nous permette à tous de prendre les meilleures décisions pour l'avenir et de revenir plus forts et plus engagés que jamais », a conclu le champion.