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Khaled Mahmoud
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Cristiano Ronaldo désigné vainqueur du BOAT ! Les lecteurs de France Football placent le triomphe de l’icône portugaise en 2008 devant la campagne de Lionel Messi en 2012

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Cristiano Ronaldo a officiellement remporté la première édition du prix B.O.A.T. (Ballon d’Or de tous les temps), à l’issue d’un vote de supporters du monde entier. L’année 2008 de l’attaquant portugais à Manchester United, restée dans les mémoires, a été reconnue comme la plus grande année individuelle de l’histoire de ce prestigieux trophée.

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Ronaldo devance Messi lors d’un vote historique

France Football a relancé l’éternel débat sur le meilleur joueur de l’histoire en créant une distinction inédite à l’issue de sa dernière cérémonie. Le prix B.O.A.T. vise à désigner la meilleure saison jamais récompensée par le Ballon d’Or. Ronaldo l’a emporté grâce à ses performances exceptionnelles avec Manchester United en 2008, arrivées en tête du vote du public.

La star d’Al-Nassr devance de peu son rival de toujours, Lionel Messi. Les votants ont préféré la saison du premier Ballon d’Or de Ronaldo à celle, record, de Messi en 2012, année durant laquelle l’Argentin avait inscrit 91 buts en club et en sélection.

De nouveaux critères pour le prix B.O.A.T.

Contrairement au Ballon d’Or traditionnel, dont le lauréat est désigné par un jury de journalistes internationaux, le prix B.O.A.T. a donné directement la parole aux supporters. France Football a ouvert le vote à son public en ligne, permettant aux fans de choisir quelle saison de leurs légendes préférées méritait d’être couronnée comme la plus grande de tous les temps.

Seuls les joueurs ayant remporté plusieurs Ballons d’Or au cours de leur carrière figuraient parmi les nommés. Cette liste prestigieuse comprenait notamment Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan et Franz Beckenbauer, ainsi que la légende du Real Madrid Alfredo Di Stefano et la légende brésilienne Ronaldo Nazario.

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Les fans paient pour couronner leurs idoles

La participation à ce vote historique avait une particularité : les internautes devaient payer un euro pour voter. Afin de les encourager à participer malgré ce coût, les organisateurs ont inscrit tous les votants à un tirage au sort permettant de gagner deux billets pour la cérémonie du Ballon d’Or 2027.

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L’initiative a rencontré le succès, des milliers de fans ayant choisi de payer pour soutenir la saison de leur choix. Les données ont révélé que plus de 5 000 personnes avaient même voté plusieurs fois pour aider leur joueur préféré à arriver en tête.

Ronaldo et Messi monopolisent les 12 premières places

Ronaldo et Messi ont totalement dominé le scrutin, se partageant les 12 premières places. Il a fallu attendre la 13e place pour voir un autre joueur s’immiscer dans le classement : la légende brésilienne Ronaldo Nazario, grâce à son mémorable Ballon d’Or remporté en 2002.