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Le long bras de fer judiciaire entre la Juventus et Cristiano Ronaldo connaît un nouveau rebondissement : le géant italien refuse de s’avouer vaincu. Malgré plusieurs décisions rendues en faveur de la superstar portugaise, le club a confirmé qu’il porterait l’affaire devant la plus haute instance judiciaire italienne.

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La bataille autour du « document Ronaldo » se poursuit

Au cœur de l’enquête figure un document surnommé le « document Ronaldo », apparu lors de l’enquête Prisma sur les pratiques financières du club. Selon les procureurs, la Juventus avait conclu des accords privés avec des joueurs pour différer le versement de leurs salaires, des accords qui n’auraient pas été correctement retranscrits dans les états financiers officiels du club.

L’affaire est devenue un scandale majeur pour la Juventus et a contribué à la démission collective du conseil d’administration du club, dont l’ancien président Andrea Agnelli. Des écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de l’enquête ont encore compliqué la situation de la Juventus. Dans une conversation enregistrée, Cesare Gabasio, responsable des affaires juridiques du club, a notamment déclaré à Federico Cherubini, alors directeur sportif, que l’accord écrit « ne devrait théoriquement pas exister », laissant entrevoir le caractère sensible de l’arrangement financier entre le club et son joueur vedette.

Bien que le document précis récupéré par les autorités ne porte pas la signature de Ronaldo, la validité juridique de l’accord a été confirmée à plusieurs reprises par les tribunaux. L’attaquant a soutenu que cette somme lui avait été promise indépendamment de son transfert, tandis que le club affirmait qu’en rejoignant la Premier League, il avait renoncé à certaines créances.

Les décisions arbitrales et la bataille judiciaire à Turin

Après la découverte du document dans le cabinet d’un avocat en mars 2022, Ronaldo a engagé une procédure judiciaire contre son ancien club en septembre 2023. Compte tenu de la complexité des documents, les deux parties ont accepté de recourir à l’arbitrage pour régler le litige. En avril 2024, le tribunal arbitral a rendu une décision de compromis, jugeant que la Juventus devait verser environ la moitié de la somme initialement réclamée, soit 9,8 millions d’euros plus les intérêts, plutôt que les 19,5 millions d’euros demandés par les avocats du joueur.

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Le tribunal arbitral a relevé qu’aucun élément ne démontrait une intention de la Juventus de frauder le joueur, mais que la dette restait valable aux termes de l’accord de report de paiement. La décision soulignait toutefois que Ronaldo n’avait pas expressément réclamé le versement au moment précis de son départ pour l’Angleterre. La Juventus a immédiatement contesté la décision arbitrale, portant le litige devant le tribunal du travail de Turin. En janvier, le juge Gian Luca Robaldo a rejeté le recours du club, confirmant que le paiement au capitaine d’Al-Nassr devait être effectué.

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La Juventus n’entend pas en rester là. Dans son dernier rapport financier, portant sur la période 2025-26, elle confirme avoir engagé un ultime recours. Selon La Gazzetta dello Sport, le club a déclaré : « La décision s’est limitée à vérifier l’existence des vices de forme de la sentence dénoncés dans l’acte de recours et ne constitue pas une décision sur le fond de l’affaire. Elle ne modifie donc pas les conclusions auxquelles est parvenue la sentence arbitrale. » Le club estime ainsi que le tribunal précédent n’a examiné que d’éventuelles erreurs de procédure, et non les faits au cœur du dossier.

Les conséquences financières pour la Juventus

Si la bataille judiciaire continue de faire les gros titres, la Juventus a tenu à rassurer ses actionnaires et ses supporters : un éventuel paiement ne déstabiliserait pas les comptes actuels du club. Sa direction a déjà intégré le coût du litige avec Ronaldo aux exercices financiers précédents. L’issue de l’audience devant la Cour suprême ne devrait donc pas entraîner de déficit soudain.

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Le communiqué précise le calendrier du recours en cours : « En tout état de cause, les effets économiques et financiers découlant de la sentence arbitrale figurent déjà dans les comptes de la Société depuis l’exercice 2023/2024. Aucun impact négatif n’est donc attendu sur le budget actuel ou les suivants. La Juventus a formé contre ce jugement un pourvoi en cassation, régulièrement notifié le 27 mars 2026, et attend que la date de l’audience soit fixée. » Cette étape de la procédure représente la dernière chance du géant italien.

Pour Ronaldo, l’affaire reste une question de principe et porte sur le remboursement d’une somme importante, alors qu’il approche de la fin de sa carrière jalonnée de records en Arabie saoudite. Pour la Juventus, elle constitue une ombre persistante de l’ère Agnelli, que la nouvelle direction souhaite définitivement laisser derrière elle. La date de l’audience n’ayant pas encore été fixée, les deux parties restent dans une impasse qui dure désormais depuis quatre ans et a traversé plusieurs instances judiciaires. Un arrêt définitif de la Cour suprême mettra finalement un terme à l’une des périodes les plus marquées par les litiges de l’histoire du club.