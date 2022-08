Cristiano Ronaldo connaît sa punition pour son jet de téléphone

L'attaquant portugais connaît sa punition pour son fameux jet de téléphone.

Cristiano Ronaldo a reçu un avertissement de la police après la mise en ligne d'une vidéo montrant l'attaquant de Manchester United semblant arracher le téléphone de la main d'un supporter d'Everton lors d'un match de Premier League en avril.

La police de Merseyside a déclaré mercredi que "l'affaire est maintenant terminée".

Le grand footballeur de 37 ans a été interrogé par des officiers en relation avec une allégation d'agression et de dommages criminels suite à l'incident survenu à Goodison Park le 9 avril.

La police de Merseyside a ouvert une enquête après la diffusion en ligne d'un clip montrant Ronaldo semblant faire tomber le téléphone portable d'un supporter sur le sol alors qu'il se dirigeait vers le tunnel après la défaite 1-0 de United.

"Nous pouvons confirmer qu'un homme de 37 ans s'est présenté volontairement et a été interrogé sous caution en relation avec une allégation d'agression et de dommages criminels", a déclaré la police de Merseyside dans un communiqué mercredi. "L'allégation concerne un incident survenu après le match de football Everton-Manchester United à Goodison Park le samedi 9 avril. L'affaire a été traitée par le biais d'un avertissement conditionnel".

En droit britannique, un avertissement est essentiellement un avertissement donné par la police pour un délit mineur si la personne admet le délit. Un avertissement conditionnel signifie que la personne doit également remplir une certaine obligation, comme remplacer les biens endommagés.

Après l'incident, Ronaldo a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux pour son "emportement" et a invité le supporter à assister à un match à Old Trafford "en signe de fair-play et d'esprit sportif."