"Cristiano Ronaldo aura un effet négatif" sur Manchester United

Jaime Carragher et Peter Schmeichel ont eu un échange houleux à propos de la signature de Cristiano Ronaldo par Manchester United.

Cristiano Ronaldo a rejoint Man Utd cet été, revenant au club 12 ans après son départ initial pour le Real Madrid, afin de continuer à être considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps.

Et, avec son retour, Schmeichel affirme que Manchester United peut maintenant atteindre un nouveau niveau, tandis que Carragher n'en est pas si sûr.

"Je n'ai jamais vu autant d'anciens joueurs de Manchester United avoir l'air presque amoureux de Cristiano Ronaldo, donc c'est un moment énorme pour eux", a déclaré Carragher lors d'un appel pour la promotion de la couverture de la Ligue des champions par CBS aux États-Unis.

"Il est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, sans aucun doute, mais je pense en fait que cela peut avoir un effet négatif sur Manchester United".

En réponse, Schmeichel a riposté à l'ancien défenseur central de Liverpool, en disant qu'il pense que Ronaldo a ce qu'il faut pour amener Man Utd à un nouveau niveau.

"Je ne pense pas que vous ayez dit quelque chose de mal, mais il y a un mot que vous avez dit : 'Je pense qu'il aura'. Je pense que vous devriez dire : 'J'espère qu'il y aura un effet négatif'. C'est une grande, grande différence. Je ne pense pas qu'il y ait un effet négatif dans cette signature", a déclaré l'ancien gardien de but des Red Devils.

"Je pense que c'est une signature de marque. C'est l'une des meilleures signatures que le club ait faites en 10 ans, et c'est quelque chose que nous, en tant que fans, espérions.

"Les gens disent qu'il est vieux, qu'il n'était pas aussi bon que lorsqu'il était à la Juventus, mais le fait est que lors de sa saison la plus faible, c'est-à-dire il y a trois ans à la Juventus, il a marqué 28 buts. La saison dernière, il en a marqué 37.

"Si vous pouvez marquer la moitié de ces buts ou ajouter la moitié de ces buts à une saison de Manchester United, alors ce sera une saison fantastique.

"De plus, grâce à sa personnalité et à son expérience au niveau international, nous avons une chance de nous battre jusqu'au bout en Ligue des champions. Le PSG cette saison, sur le papier, semble être une équipe imbattable, mais il a beaucoup à prouver. Et Liverpool aussi".