Cristiano Ronaldo apprend sa sanction définitive de la Fédération portugaise de football : une suspension et une amende surprenante

Cristiano Ronaldo a été suspendu pour trente jours par la Fédération portugaise de football. Il devra également payer une amende de 255 euros. Cette sanction fait suite à la décision de l’attaquant de 41 ans de quitter la sélection portugaise lors de la dernière trêve internationale.

Fin septembre, Ronaldo est entré en conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus après être resté sur le banc lors de la victoire 2-1 du Portugal contre la Norvège. Selon Ronaldo, l’entraîneur lui avait assuré avant le match qu’il pourrait jouer environ une demi-heure.

Ronaldo a bien dû s’échauffer pendant la rencontre, mais il n’est finalement pas entré en jeu. L’attaquant a eu le sentiment de ne pas être pris au sérieux et a affirmé par la suite que Jesus n’avait pas non plus respecté un second engagement. Selon Ronaldo, le sélectionneur avait promis de s’expliquer publiquement sur la situation lors d’une conférence de presse.

Les tensions sont ensuite montées au point que Ronaldo a décidé de quitter le rassemblement avant même que le Portugal n’affronte le Danemark. La star portugaise a ensuite publié une longue déclaration dans laquelle elle a présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters. Il y reconnaissait que sa décision de quitter la sélection ne pouvait rester sans conséquences.

Fait notable, Ronaldo a lui-même réclamé une sanction appropriée dans cette déclaration. Le capitaine a souligné que son statut de modèle était précisément une raison de juger sévèrement son comportement. Il s’est ainsi dit prêt à accepter les conséquences de son départ, malgré ses critiques envers la manière dont Jesus avait agi.

Il y a une semaine et demie, la Fédération portugaise a annoncé l’ouverture officielle d’une procédure disciplinaire contre le capitaine. Ronaldo devait rester suspendu jusqu’à ce que la sanction définitive soit connue.

Elle l’est désormais : une suspension de trente jours et une amende de 255 euros. C’est surtout le montant de l’amende qui paraît étonnamment faible, compte tenu du salaire astronomique que perçoit Ronaldo.

La suspension a toutefois pris effet rétroactivement au 30 septembre, jour du départ de Ronaldo. Cela signifie qu’il sera de nouveau disponible le 14 novembre, lors du prochain match international du Portugal.