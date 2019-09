Cristiano Ronaldo a joué un rôle dans le transfert de Jesé au Sporting

Jesé Rodriguez a déclaré avoir été influencé par un certain Cristiano Ronaldo au moment de signer chez le géant portugais du Sporting CP.

Le dernier jour du mercato estival a vu Jesé rejoindre le Sporting CP pour un prêt d'une saison. Le prêt comprend une option d'achat pour l'ancien attaquant du , sous contrat avec le PSG jusqu'en 2021.

Cinq fois vainqueur du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo a quitté l'académie du Sporting avant de rejoindre en 2003. Et ses propos laudateurs sur l'écurie portugaise ont achevé de convaincre Jesé :

"Je suis très heureux de l'occasion que me donne le Sporting CP. C'est un club historique au . J'ai un ami du nom de Cristiano Ronaldo qui m'a toujours dit de très bonnes choses à propos de ce club qui l'a modelé dès son plus jeune âge. Il m'a dit que c'était un club très important pour lui et qu'il aimait beaucoup le Sporting CP. Je suis très heureux de commencer à m'entraîner avec mes collègues.", a ajouté Jesé dans des propos relayés par Marca.

"J'ai vu les joueurs de l'équipe et je pense que nous pouvons faire quelque chose d'important. Nous allons nous battre sur toutes les compétitions. Avec de l'enthousiasme et du travail, nous pouvons réaliser de bonnes choses."

Le Sporting a également recruté l'ailier Yannick Bolasie, prêté lundi par la formation de , . Le club de NOS - qui a réussi à garder son capitaine Bruno Fernandes malgré l'intérêt du Real Madrid - est cinquième du championnat après quatre matchs.