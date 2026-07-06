Cristiano Ronaldo a disputé son dernier match de Coupe du monde : l'Espagne élimine le Portugal in extremis

L'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde aux dépens du Portugal. Pendant longtemps, la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, mais dans le temps additionnel, Mikel Merino a inscrit le seul but de la rencontre : 0-1. Le rêve de Coupe du monde de Cristiano Ronaldo prend ainsi définitivement fin.

La première période, très animée, a offert des occasions aux deux équipes. Mikel Oyarzabal a manqué la plus nette dès la dixième minute, en tirant à côté alors qu’il était seul face à Diogo Costa. Côté portugais, Cristiano Ronaldo a été le premier à menacer, mais Unai Simón a repoussé sa tentative.

Les Espagnols ont ensuite imposé une pression constante, obligeant Diogo Costa à s’illustrer : le gardien a d’abord repoussé une frappe de Lamine Yamal, puis, quelques secondes plus tard, a réalisé une parade spectaculaire face à Alex Baena. Dani Olmo n’a pas non plus réussi à le tromper de la tête.

Juste avant la mi-temps, les Ibériques ont toutefois tremblé : après un coup de tête de João Félix repoussé par Simón, Ronaldo a tenté de reprendre le ballon du bout du pied, mais le gardien espagnol a de nouveau sauvé les siens. Peu après, Nuno Mendes a également failli ouvrir le score, sa frappe déviée heurtant la barre transversale.

Après la pause, le rythme est retombé : les actions individuelles de Yamal, trop souvent isolé, n’ont pas suffi à relancer l’Espagne, même après la sortie de son vis-à-vis direct, Nuno Mendes.

Pendant longtemps, le 0-0 et les prolongations semblaient inévitables, mais dans le temps additionnel, l’Espagne a soudainement eu un sursaut d’inspiration. Le remplaçant Ferran Torres a adressé une belle passe en profondeur à l’autre remplaçant, Merino, qui a ouvert le score (0-1) avec beaucoup de sang-froid. Bernardo Silva a ensuite eu une grosse occasion d’égaliser, mais son coup de tête est passé au-dessus.

L’Espagne se qualifie pour les quarts de finale, où elle défiera le vainqueur du duel États-Unis – Belgique. Pour le Portugal, la Coupe du monde s’arrête là : la dernière sortie de Ronaldo sur la scène mondiale se conclut sur une note amère.