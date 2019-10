Cristiano Ronaldo à Buffon : "Pas mal pour un joueur de 33 ans"

Dans une interview, Gigi Buffon a révélé le contenu de sa discussion avec Cr7, juste après le retourné acrobatique de ce dernier.

Le gardien de la , Gianluigi Buffon, a déclaré lors d'une interview qu'il était tellement choqué par le coup de pied retourné de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions en 2017-18 qu'il a pris le joueur portugais à part peu de temps après pour vérifier son âge.

«Après environ 25 secondes de frustration habituelle lorsque vous avez concédé un but, j'ai pensé à ce qu'il m'avait fait, un but vraiment spécial. Et je lui ai demandé: «Cristiano, quel âge as-tu déjà ?» Et il a répondu: «Pas mal pour un homme de 33 ans, hein ? Nous avons tous les deux fini par en rire.", a dit Buffon dans un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport.

Ronaldo avait alors inscrit l'un des meilleurs buts de sa carrière - sinon le meilleur - lors du match retour du quart de finale de la Ligue des Champions à Turin en 2018. Buffon s'est dit heureux de pouvoir enfin appeler Ronaldo un coéquipier plutôt que de devoir l'affronter.

«À la fin de ma carrière, j'ai enfin eu l'occasion de jouer avec Cristiano, ce qui est un avantage. C’est difficile de devenir un meilleur joueur si vous ne jouez pas avec les meilleurs au monde et j’ai toujours voulu l’ajouter à la liste des grands champions aux côtés desquels j’ai joué », a déclaré le gardien vétéran.