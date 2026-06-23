Cristiano Ronaldo estime avoir fait son grand retour, d’après ses déclarations juste après le coup de sifflet final du match Portugal – Ouzbékistan (5-0). L’attaquant de 41 ans a inscrit un doublé, entrant ainsi dans l’histoire de la Coupe du monde.

Il n’a fallu que six minutes au quintuple Ballon d’Or pour ouvrir le score et devenir le premier joueur de l’histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes. Il a ensuite alourdi le score (3-0) et a même frôlé le hat-trick, sans succès.

Au coup de sifflet final, il a saisi la caméra et proclamé : « I’m back, I’m back ! ».

Un message sans doute adressé à ses détracteurs. Alors que d’autres cadors comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Harry Kane ont rapidement brillé dans ce Mondial, son premier match contre la RD Congo (1-1) avait tourné au cauchemar. Face à l’Ouzbékistan, il a donc offert une réponse éclatante.

« Cela montre que ces derniers jours l’ont touché », réagit Ronald de Boer au micro de la NOS. « Il aurait même pu marquer quatre buts, mais c’est tout de même un bel début. »

« J’espère que ça va durer encore longtemps pour lui », ajoute De Boer. « Son état d’esprit inspire l’équipe », complète Khalid Boulahrouz. « Il les entraîne à nouveau dans son sillage ; ils sont un peu obligés de le chercher. »

Après deux journées, le Portugal compte quatre points et aborde donc un dernier match décisif pour Ronaldo et ses partenaires. Leur adversaire sera la Colombie, victorieuse de son entrée en lice et opposée plus tard dans la nuit à la RD Congo.