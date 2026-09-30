Cristiano Ronaldo (41 ans) met immédiatement un terme à sa carrière internationale avec le Portugal

Cristiano Ronaldo met un terme avec effet immédiat à sa carrière internationale avec le Portugal, selon le média portugais O Jogo. Sa décision est définitive et « ne fait aucun doute ».

Mercredi soir, MARCA a révélé que Ronaldo avait quitté le camp d’entraînement du Portugal au Danemark après un différend avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Il a ensuite réagi à son départ sur Instagram. « Après la conférence de presse de l’équipe nationale et après une discussion avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai décidé de quitter le camp d’entraînement de la sélection nationale », a-t-il écrit.

« En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui m’ont poussé à quitter l’équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré pleinement. »

« Le moment est venu de souhaiter à présent bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception », a conclu Ronaldo, qui met donc désormais définitivement un terme à sa carrière internationale.

Le joueur de 41 ans boucle sa carrière internationale avec 234 sélections pour le Portugal. Il y a inscrit 146 buts. Avec Ronaldo, le Portugal a remporté l’Euro 2016.