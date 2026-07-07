Cristiano n'a pas remporté la Coupe du monde… A-t-il donc choisi de devenir Portugais ?

Le rêve de Cristiano Ronaldo de remporter la Coupe du monde s'est éteint lundi dernier : le Portugal a été éliminé par l'Espagne au terme d'une prestation très décevante.

La question revient donc avec insistance : le fait de ne jamais avoir soulevé le trophée suprême constitue-t-il un véritable échec pour la star portugaise et l’écarte-t-il de la course au titre de meilleur joueur de l’histoire aux côtés des autres légendes ?

En réalité, il serait injuste de lui reprocher un échec qui ne relève pas de son choix ; après tout, on ne peut pas blâmer Ronaldo d’être portugais.

Si l’on examine sa longue carrière, commencée au Portugal puis poursuivie en Angleterre, en Espagne, en Italie et enfin en Arabie saoudite, on constate que le succès a été son fil conducteur.

Au niveau des clubs, qu’il a lui-même choisis, la star portugaise a établi des records historiques et remporté tous les titres possibles, au premier rang desquels la Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition interclubs au monde.

Il n’a pas seulement accumulé les victoires en Ligue des champions ; il en est devenu l’icône la plus marquante, en tant que meilleur buteur de l’histoire de la compétition, et a soulevé le trophée avec Manchester United puis le Real Madrid.

Il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, où il a passé neuf saisons, avant de conquérir des titres en Italie puis de s’engager en Arabie saoudite pour ouvrir une ère nouvelle, suivie par l’arrivée d’autres stars. Les trophées continuent d’affluer malgré ses 41 ans.

Il a donc réussi ses choix et maintenu un niveau exceptionnel pendant plus de vingt ans, une longévité que seul un autre joueur a égalée : la légende argentine Lionel Messi.

Seuls Ronaldo et Messi ont su rester au sommet pendant aussi longtemps, inscrivant leur nom dans l’histoire du football de manière probablement irréplicable.

Bien que l’histoire du football compte de nombreuses légendes, aucun autre joueur n’est resté au sommet aussi longtemps que Ronaldo et Messi.

Et si Ronaldo avait porté un autre maillot ?

D’un autre côté, Ronaldo n’a pas eu la chance de briller avec la sélection portugaise, comme beaucoup de légendes qui ont évolué dans des équipes nationales moins compétitives et ont donc manqué les podiums mondiaux.

Si Ronaldo avait porté les couleurs de la France, de l’Argentine, de l’Allemagne, de l’Italie ou de l’Espagne, il aurait très probablement soulevé la Coupe du monde, un palmarès obtenu par des joueurs dont la carrière n’égale pas même un quart de celle de Cristiano.

Les sélections majeures s’appuient en effet sur un système bien rodé et sur une culture de la gagne ancrée dans leur histoire, tandis que Ronaldo, à lui seul, a porté son pays pour le maintenir dans la course.

Une situation dont souffrent, et souffriront encore, de nombreux grands joueurs dont les sélections nationales ne figurent pas parmi les meilleures. Prenons l’exemple, sur notre continent, de l’attaquant libérien George Weah : jamais qualifié pour la Coupe du monde, il n’a marqué qu’un but en cinq matchs de Coupe d’Afrique des nations. Cela suffit-il à effacer son palmarès, lui qui reste le seul Africain à avoir remporté le Ballon d’or, et qui, sous le maillot brésilien, aurait probablement été champion du monde ?

Nombre de stars ont brillé en club et remporté des titres, mais sont restées en retrait sur la scène internationale pour la même raison.

Le Portugal avant et avec Ronaldo

Malgré tout, Ronaldo a changé l’histoire du Portugal grâce à ses nombreux buts, à son esprit combatif et à sa personnalité de leader qui a élevé le niveau d’ambition de la sélection.

Avant son arrivée, la Seleção ne possédait qu’un maigre palmarès : une troisième place à la Coupe du monde 1966, trois participations au Mondial et autant à l’Euro.

Avant son arrivée en sélection en 2003, le Portugal n’avait remporté aucun titre ; son arrivée a marqué le début d’une ère nouvelle et permis à la sélection d’écrire une page d’histoire sans précédent.

On peut donc affirmer que l’histoire du Portugal se scinde en deux : une ère d’avant Ronaldo et une ère, nettement plus glorieuse, marquée par sa présence.

Cette sélection, rarement favorite et souvent absente des grands rendez-vous, a conquis l’Euro 2016 aux dépens de la France, puis remporté deux Ligues des Nations, en 2019 face aux Pays-Bas et en 2025 contre l’Espagne.

Depuis l’arrivée de Ronaldo, la Seleção n’a manqué aucune phase finale, alignant six participations consécutives à la Coupe du monde et au Championnat d’Europe.

Ronaldo a joué un rôle incontestable dans ces exploits ; il suffit de rappeler qu’il a inscrit 146 buts pour le Portugal dans les différentes compétitions et phases de qualification, contribuant ainsi de manière décisive à ces résultats sans précédent dans l’histoire du pays.

Si Ronaldo n’avait pas été Portugais et avait porté les couleurs d’une sélection de premier plan, ses performances exceptionnelles – dont certains détracteurs ignorent peut-être tout – lui auraient probablement ouvert les portes d’un sacre mondial.

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« Il faut savourer ce qu’il reste de la carrière de Cristiano »

À présent, après son élimination de la Coupe du monde et alors que sa carrière touche à sa fin avec pour seul objectif d’atteindre les 1 000 buts, les fans de Cristiano doivent savourer ses derniers matches sans lui reprocher des choix qui ne dépendaient pas de lui.

Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du football, demeurera une légende que l’absence d’un titre mondial n’entachera pas ; les critiques d’envieux – ceux qui ont échoué sur les terrains ou qui ne l’ont pas vu à son apogée – n’altéreront en rien l’image qu’en ont les vrais amateurs du ballon rond, surtout les plus impartiaux.

Je conclurai en affirmant que ce que Cristiano a accompli tout au long de sa carrière mérite que ses rivaux, avant même ses fans, lui tirent leur chapeau, tout comme c’est le cas pour Messi, car ce duo est unique dans l’histoire et ne se reproduira jamais.