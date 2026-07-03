Cristiano, Messi et Yamal ont-ils éclipsé leurs coéquipiers ? Les coulisses sombres derrière le sacre des stars

Les distinctions de « meilleur joueur du match » ne passent plus inaperçues lors de la Coupe du monde 2026… Des noms prestigieux trustent régulièrement le podium sans même avoir marqué, et des choix surprenants poussent supporters et équipes à se demander : qui désigne vraiment l’élu ? Et que se passe-t-il dans les coulisses de ce prix le plus controversé de la compétition ?

Selon le quotidien espagnol AS, la scène est devenue familière : Lamine Yamal a été désigné meilleur joueur contre l’Autriche sans marquer et en ne jouant qu’une partie du match, tandis qu’Oyarzabal, auteur d’un doublé, est rentré bredouille.

De même, Cristiano Ronaldo a été distingué face à la Croatie malgré une présence réduite, poussant la sélection croate à protester officiellement contre une décision jugée « incompréhensible ».

Les statistiques confirment cette tendance : Vinícius Júnior a été désigné à trois reprises sur quatre, Lionel Messi à deux sur trois, tandis que Haaland, Mbappé et Cristiano Ronaldo l’ont été à deux reprises sur quatre chacun. Quant à Lamine Yamal, le moins primé du lot, il l’a obtenue une fois en quatre matchs, sans inscrire le moindre but.

La polémique ne vient pas seulement de la Commission technique de la FIFA, présidée par Arsène Wenger et composée d’anciens joueurs chargés d’analyser chaque match, mais aussi de la nature même du prix, parrainé par une marque mondiale de boissons et généralement remis par un influenceur ou une célébrité.

Ce lien commercial nourrit les spéculations : selon le journal, beaucoup estiment que le sponsor aurait tout intérêt à voir les plus grandes stars mondiales brandir son trophée, en raison de leur immense valeur marketing et de la portée planétaire de leur image, au détriment de joueurs moins connus mais parfois plus décisifs sur le terrain.

Si la Coupe du monde confirme son niveau technique grâce à l’éclat de ses stars, la série de récompenses attribuées reste donc sujette à caution. Des choix qualifiés d’« étranges » et de « difficiles à expliquer » ont déclenché un vaste débat ces derniers jours et ont remis en question les critères de sélection des meilleurs joueurs.