Cristiano : ils veulent me tuer avec un fusil de chasse, et je rêve de deux choses avant de prendre ma retraite

Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, a fixé ses objectifs pour la période à venir, saluant la décision de recruter Jorge Jesus pour diriger la sélection du Portugal.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo entame un nouveau chapitre avec la sélection portugaise, peut-être le dernier, même si tout reste imprévisible avec l'enfant de Madère.

Au début de l'ère Jorge Jesus à la tête du staff technique, la légende du football portugais s'est exprimée avant le premier match en Ligue des nations face au pays de Galles (demain),et ce dans le cadre du sommet du football portugais, qui se tient d'aujourd'hui jusqu'à vendredi dans la cité du football de la Fédération portugaise de football à Oeiras (Lisbonne).

Une nouvelle ère pour le Portugal

Ronaldo a déclaré au sujet de ses objectifs pour la période à venir : « Je ne pense pas avoir parlé devant autant de monde auparavant. Mon objectif est double : marquer mon millième but et remporter la Ligue des nations. »

Il a poursuivi : « C'est une nouvelle ère, et nous devons féliciter l'entraîneur Roberto Martinez pour le travail qu'il a accompli, d'autant plus qu'il vient d'un autre pays, malgré toutes les critiques qui lui ont été adressées. Nous avons désormais l'entraîneur Jorge Jesus, que tout le monde connaît, et je suis certain que les choses se passeront bien. »

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Les critiques adressées à Ronaldo

Au sujet des critiques dont il fait l'objet, il a expliqué : « Je ne peux pas être totalement franc. Je dois être diplomate. J'ai toujours dit que j'ai bénéficié d'un accueil chaleureux, mais cette année a été l'une de celles où j'ai le plus ressenti cette reconnaissance. Il y a des gens qui veulent me tuer, mais seulement avec un fusil de chasse. »

Le Don a ajouté : « Je joue au football depuis de longues années, et j'ai été bien accueilli presque partout. Certaines chaînes tentent de m'attaquer et de ternir ma réputation, mais elles n'ont aucune chance, à moins d'utiliser un fusil. Et même là, j'esquive la balle. Mais j'y suis habitué. »

Il a précisé : « Au stade Dragão, je le comprenais en raison de la rivalité... En revanche, au stade da Luz, c'est différent, car il semblerait que nous ne puissions pas y jouer, du moins c'est ce que j'ai lu... Mais le fait que six personnes ne m'aiment pas ne me dérange pas. »

La date de la retraite de Cristiano

Au sujet de la date de sa retraite, Cristiano a déclaré : « Je ne sais pas, j'aimerais connaître la réponse, mais je ne la connais pas. »

Il a ajouté : « J'ai appris à vivre l'instant présent au début de la trentaine, donc je ne sais pas, mais il est fort probable que ce soit ma dernière année. Je vous le dirai quand ce sera mon dernier match. »

Interrogé sur la possibilité de participer à l'Euro 2028, il a répondu : « Je ne pense qu'au présent. Je sais que beaucoup de gens veulent que je prenne ma retraite internationale maintenant, mais ma motivation vient des personnes qui veulent continuer à me voir. »

Le rêve des 1000 buts

Au sujet du rêve de marquer 1000 buts, il a souligné : « Je sais que je vais y parvenir, mais ce n'est pas une obsession. Le reste, c'est d'en profiter, mais oui, je veux vraiment atteindre ce record. »

Concernant la nomination de Jesus à la tête du Portugal, Ronaldo a affirmé : « C'était un choix idéal. Il apporte une atmosphère différente, de nouvelles idées et une autre façon de s'exprimer. Et comme l'a dit l'entraîneur, beaucoup ont déjà travaillé avec lui, ce qui facilite les choses. Nous avons un match difficile demain. L'entraîneur restera ici pendant de nombreuses années, et je pense qu'il était le meilleur choix. »

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Ronaldo a été questionné sur la réalité de son intention de prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde, et il a répondu : « Oui, je réfléchis toujours à mes décisions. Je pense à tout. Comme vous me voyez ici, j'ai décidé de continuer. »

Il a conclu : « J'ai parlé avec le président et l'entraîneur, et ils comptent sur moi. Je pense que je peux continuer à aider la sélection nationale, non seulement en marquant des buts, mais parce que c'est une nouvelle génération. Mais le plus important, c'est de rester sur le terrain et de continuer à marquer des buts. »