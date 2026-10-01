Cristiano est plus grand que Jésus et que les chasseurs d'erreurs : allez-vous effacer l'Histoire ?

Les amateurs de football ont été accaparés, au cours des dernières heures, par la crise du départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement du Portugal avant le match face au Danemark, en Ligue des nations, dans un climat à la fois étrange et habituel qui s'est emparé de la majorité des supporters.

Dès l'annonce du départ de Ronaldo et de son voyage vers Madrid, nombreux ont été ceux qui se sont empressés d'adresser des accusations au Don, oscillant entre trahison de la sélection, égocentrisme, arrogance et autres, sans même attendre de savoir ce qui s'était réellement passé.

De l'autre côté, certains se sont dressés pour défendre Ronaldo, ce qui a conduit à une sorte de guerre entre les partisans de Cristiano et ses détracteurs, allant jusqu'à l'échange d'insultes.

Au cours des dernières heures, de nombreux rapports, notamment au Portugal, ont révélé bien des coulisses de la crise et dissipé le mystère entourant la raison de ces rapides développements.

Ici, je ne commencerai pas mon propos par le début de la crise, mais je m'arrêterai sur une seule scène, qui m'a révélé beaucoup de choses : la présence de Jesus et du président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, à l'aéroport, pour tenter de convaincre Cristiano de rester.

Cela m'a confirmé que la position de Jesus était erronée dans cette crise. Sinon, pourquoi l'entraîneur, qui était en colère depuis des heures et avait tenu des propos incendiaires lors d'une conférence de presse, se rendrait-il à l'aéroport pour tenter d'apaiser un joueur qu'il avait attaqué lors de cette même conférence ?

Le récit publié par des journaux au Portugal et en Espagne me semble véridique, surtout au regard de la position de Jesus et de son déplacement à l'aéroport, puisqu'il a affirmé que c'est Jesus qui a convaincu Ronaldo de ne pas prendre sa retraite internationale après le Mondial. À mon avis, il s'agit là d'une grande erreur de la part du Don, auquel il ne reste plus que le rêve d'atteindre le 1000e but, un objectif qu'il aurait pu réaliser avec Al-Nassr si les blessures l'avaient épargné.

Jesus est aussi, selon ce récit, celui qui s'était mis d'accord avec lui pour disputer deux matches (le pays de Galles puis la Norvège lors de la quatrième journée), avant de lui promettre de jouer face à la Norvège (lors de la deuxième journée) et de manquer à sa promesse ; c'est également lui qui a présenté ses excuses au Don lors d'une réunion en présence du président de la Fédération au sujet de ce qui s'était passé lors du match contre la Norvège, avant de l'attaquer violemment en conférence de presse quelques heures plus tard.

La question importante ici est la suivante : pourquoi Jesus est-il allé voir Ronaldo pour le convaincre de ne pas prendre sa retraite, pour ensuite agir comme il l'a fait avec lui durant la trêve internationale actuelle ? Je ne vois pour l'heure aucune raison évidente à cela, mais les jours à venir révéleront ce qu'il a planifié.

Ce qui s'est passé effacera-t-il l'histoire internationale de Ronaldo ?

Au cours des débats enflammés sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux à affirmer que Ronaldo avait détruit son histoire par cette décision soudaine.

À ceux-là, je dis que ce que Ronaldo a accompli avec le Portugal restera une histoire que l'on racontera dans l'histoire du football, et pas seulement dans celle de ce pays européen.

Les chiffres, les réalisations et les trophées de Ronaldo parlent d'eux-mêmes, et même s'il n'a pas remporté la Coupe du monde, mon opinion a toujours été la suivante : que se serait-il passé si Cristiano avait été espagnol, ou même français ? Il aurait bien sûr été sacré champion.

Quant au Portugal, on peut diviser son histoire en deux étapes : la première avant Ronaldo et la seconde avec lui. Il suffit de rappeler qu'avant l'arrivée de Cristiano en sélection, le Portugal ne s'était qualifié que 3 fois pour la Coupe du monde.

Atteindre le Mondial ressemblait à un rêve pour les supporters portugais, qui encaissaient choc après choc à chaque phase de qualification, mais avec le Don, le Portugal n'a plus jamais manqué le Mondial ni l'Euro.

De plus, avant Ronaldo, le Portugal n'avait remporté aucun trophée, alors qu'il en possède désormais 3 : le titre de l'Euro ainsi que deux titres en Ligue des nations.

Bien sûr, Ronaldo ne jouait pas seul, mais 146 buts pour une sélection européenne ont construit beaucoup de choses, et ce en plus d'avoir complètement transformé le caractère de l'équipe : après que la qualification aux grandes compétitions constituait un grand rêve ne se réalisant que rarement, les trophées sont devenus l'objectif.

Par ailleurs, la présence de Cristiano en sélection portugaise a imposé bien des choses aux adversaires et a élevé l'ambition de tous les Portugais, et ce de l'aveu de nombreuses anciennes stars au Portugal et ailleurs.

Comme l'a dit aujourd'hui l'un des responsables portugais : dans 50 ans, on ne mentionnera plus Jesus, tandis que Cristiano restera immortel dans l'histoire.

Je reprends le même sens, mais d'une autre manière : tous ceux qui traquent les erreurs, propagent les rumeurs et dénigrent Cristiano disparaîtront peut-être dans quelques mois ou quelques années, mais ce que Ronaldo a fait dans le monde du football ne s'effacera pas, même après des centaines d'années.

Ce que j'écris a-t-il un rapport avec Messi ?

Je ne voulais pas faire entrer Messi dans cette crise, mais ce qui est toujours étrange et surprenant, c'est que si tu dis du bien de Ronaldo, tu trouves quelqu'un qui t'attaque et qui mêle le nom de Messi à l'affaire, et inversement.

Ici, j'affirme que mon article porte sur Ronaldo et sur son histoire qui, je le répète, restera immortelle quel que soit le nombre d'années écoulées, et que les actes de certains ne l'affecteront pas.

J'affirme aussi que Messi n'a absolument rien à voir avec cette affaire ; si tu es l'un de ses admirateurs et que tu considères qu'il est le plus grand et le meilleur de l'histoire, je respecte ton opinion, mais tu dois respecter ceux qui pensent le contraire.

Un conseil précieux

Pour finir, je tiens à souligner que ni Ronaldo ni Messi ne rendront des comptes à ma place ou à la tienne. Le sport dans son ensemble ne mérite pas que certains s'échangent des insultes, voire parfois s'en prennent à l'honneur d'autrui, des choses que ni la religion ni rien d'autre n'approuve. Alors exprime ton opinion comme tu le souhaites et sois en désaccord avec moi et avec les autres comme bon te semble, mais ne tombe pas dans le piège à cause de ta star préférée, qui ne te sera d'aucune utilité ni dans ce bas monde ni dans l'au-delà.