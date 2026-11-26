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L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a salué la discipline défensive et la force mentale de son équipe après sa victoire cruciale 2-0 contre le VfB Stuttgart à San Siro. Grâce à un penalty de Petar Sucic et à un but tardif de Lautaro Martinez, l’Inter a pris trois points et grimpé au classement de la Ligue des champions.

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L’Inter retrouve sa solidité défensive à San Siro

L’Inter a su négocier une soirée européenne sous pression mercredi, en s’imposant contre Stuttgart pour atténuer la déception née de ses récentes difficultés en championnat. Après un match nul mouvementé 4-4 contre l’Atalanta , au cours duquel ils avaient laissé filer une avance de deux buts, les géants italiens savaient qu’il leur fallait se montrer efficaces pour dépasser leurs adversaires allemands au classement de la phase de ligue. Petar Sucic a ouvert le score sur penalty après une main, avant que Lautaro Martinez, entré en jeu, ne scelle la victoire.

Si le jeu n’a pas toujours été fluide, la capacité de l’Inter à arracher un résultat face à une dangereuse équipe de Stuttgart laisse penser que le groupe a tiré les leçons de ses récentes erreurs défensives. « Nous nous sommes appuyés sur notre mentalité, notre organisation et notre intensité, en acceptant que les matches de Ligue des champions ne sont pas faciles et qu’on ne peut pas les dominer du début à la fin », a expliqué l’entraîneur de l’Inter à Sky Sport Italia. Il a reconnu que son équipe avait dû faire preuve de patience : « Par moments, il faut rester dans le match, essayer de profiter au maximum des erreurs adverses, mais aussi prendre l’initiative quand c’est possible. Les différents moments d’un match sont importants et il faut savoir les lire. »

Chivu défend ses ajustements tactiques

Malgré la victoire, la tendance de l’Inter à baisser d’intensité à certains moments du match continue de susciter des interrogations. Chivu y a répondu en soulignant que son équipe était prête à résister lorsque Stuttgart s’est porté vers l’avant en début de rencontre. Selon l’entraîneur, ses joueurs ont bien traversé cette première période difficile avant de prendre davantage de place dans le match. Il a ajouté qu’ils auraient même pu mener à la pause avec plus d’efficacité dans le dernier tiers du terrain.

« Nous avons bien fait de ne pas nous laisser déstabiliser par leur intensité pendant les 20 premières minutes. Nous avons donc accepté de défendre un peu plus bas, tout en gardant de l’énergie et en exerçant un pressing sur le porteur du ballon. Nous avons bien défendu sur les centres, car nous savions qu’ils seraient dangereux sur les ailes », a indiqué Chivu.

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Les leçons du match contre l’Atalanta

Le récent nul 4-4 contre l’Atalanta a pesé sur la préparation du match, mais Chivu a insisté sur le fait que l’effondrement de son équipe en fin de rencontre à Bergame ne l’obligeait pas à revoir entièrement son approche. Il a préféré travailler sur les aspects mentaux du jeu. Selon lui, un entraîneur doit apporter la motivation nécessaire à chaque match et veiller à ce que le groupe reste uni, même lorsque les résultats ou les performances ne sont pas parfaits.

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« Il faut toujours intervenir, que les choses se passent bien ou mal. Nous avons analysé ce match avec lucidité, car nous avons bien joué pendant environ 75 à 80 minutes. Il nous a manqué quelque chose dans les 10 dernières minutes, mais cela ne signifie pas qu’il faut effacer tout ce que nous avons bien fait ce soir-là », a déclaré Chivu.

L’unité porte le redressement européen de l’Inter

Ce succès porte à trois matches la série de victoires consécutives de l’Inter en Ligue des champions et change complètement l’atmosphère autour d’une campagne entamée par deux défaites de suite contre le Real Madrid et le Club Bruges. Malgré les interrogations persistantes sur certaines baisses de concentration, Chivu a clairement indiqué que l’esprit collectif restait indispensable.

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« Le travail d’un entraîneur consiste à transmettre la bonne motivation à chaque match. Il n’est pas toujours facile de maintenir le même niveau. Nous y parvenons parfois mieux que d’autres fois, mais l’important est que l’équipe reste unie et que personne ne commence à rejeter la faute sur les autres. Nous ne pouvons pas toujours être parfaits, mais nous ne devons jamais manquer d’attitude ni de mentalité. Nous l’avons vu ce soir, et ce n’est pas un hasard si nous avons remporté la victoire », a-t-il conclu.