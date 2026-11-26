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L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a souligné l’importance du retour de Lautaro Martinez parmi les buteurs après une victoire cruciale contre Stuttgart en Ligue des champions. Il a salué l’influence immédiate de son capitaine après une période difficile pour le club italien.

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Lautaro donne l’impulsion

L’Inter s’est rapproché à un point du top 8 de la Ligue des champions mardi soir après qu’ une prestation maîtrisée lui a permis de décrocher une victoire dont il avait grand besoin contre Stuttgart . La soirée européenne a été presque parfaite pour l’Inter, qui a associé une victoire, le rapprochant à un point du top 8, à un match sans encaisser de but dont il avait tout autant besoin. Si l’ensemble de l’effectif a répondu présent, c’est le but inscrit par Lautaro presque aussitôt après son entrée en jeu qui a suscité la réaction la plus chaleureuse de son entraîneur.

« Le but du Toro ? De la beauté, de la qualité, tout y est. Mais ce sont des joueurs de très haut niveau. Lautaro a rendu tout le monde heureux : le banc, les supporters, mais aussi les défenseurs et les milieux de terrain », a déclaré Chivu, cité par La Gazzetta dello Sport.

Chivu salue le regain de confiance de Lautaro

Après une lourde défaite à Bergame contre l’Atalanta, l’équipe de Chivu a réagi avec une prestation marquée par la discipline tactique et l’efficacité devant le but. Luka Sucic s’est distingué dans un rôle plus reculé, tandis que Francesco Pio Esposito a poursuivi sur sa lancée. Chivu a couvert Martinez d’éloges. Si la qualité de l’attaquant n’a jamais fait de doute, ce but représente, selon lui, un immense coup de pouce moral pour tout l’effectif dans cette période chargée de la campagne européenne.

« Je pensais que vous alliez me demander s’il manquait un cinquième attaquant… Pour le moment, j’en ai trois, tous bons : Lautaro, après son passage à Bergame, a accumulé quelques minutes de jeu, a fait remarquer Chivu. Pour un attaquant, marquer apporte un souffle de confiance et d’estime de soi sur le plan mental, même s’il n’en avait pas besoin. Je suis aussi satisfait de ce que Pio et Marcus ont apporté sur le terrain. J’espère qu’ils resteront à ce niveau, mais nous savons que les attaquants vivent pour les joies collectives et personnelles : nous devons faire très attention à leur intégrité physique. Il y a beaucoup de matches et nous avons besoin d’eux. Nous espérons aussi que Bonny reviendra bientôt. »

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Retour à la Serie A

Chivu a rapidement ramené l’attention sur les échéances nationales. Alors qu’un déplacement sur le terrain du Genoa approche, l’entraîneur a insisté sur la nécessité de garder la mesure. Selon lui, l’équipe ne doit ni s’emballer après une victoire ni sombrer dans l’abattement après une défaite, mais aborder les rencontres une par une pour atteindre ses ambitions élevées cette saison.

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« Pour l’instant, toutefois, notre principale préoccupation devient le Genoa. Nous penserons à Dortmund plus tard, nous connaissons le classement. Il était important de réagir après deux défaites consécutives. Nous devons penser match après match pour atteindre nos objectifs. L’équipe ne dramatise pas quand elle perd et ne s’emballe pas quand elle gagne », a-t-il déclaré.

Profondeur de l’effectif et inquiétudes liées aux blessures

Si l’ambiance était largement à la fête, l’état physique du défenseur Alessandro Bastoni reste une source d’inquiétude pour le staff. L’international italien a été remplacé après avoir ressenti une gêne et le club attendra les résultats des examens pour déterminer l’ampleur du problème. Chivu espère qu’il est mineur, d’autant qu’un calendrier chargé attend l’équipe à l’approche des fêtes et que chaque membre de l’effectif devra apporter sa contribution.

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Évoquant la situation de Bastoni et l’état d’esprit de l’équipe, Chivu a conclu : « Il a ressenti une raideur, il devra passer un examen demain. Il semble que ce ne soit que cela, un problème qu’il traînait depuis quelques jours. Il faut penser match après match pour atteindre nos objectifs. L’équipe ne dramatise pas quand elle perd et ne s’emballe pas quand elle gagne. »