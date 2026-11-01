Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, s’est confié sur les difficultés tactiques et les problèmes physiques de dernière minute qui ont compromis la prestation de son équipe lors du derby della Madonnina. Une maladie soudaine et des défaillances défensives ont empêché l’Inter de maintenir sa régularité habituelle face à son rival milanais.

Publicité

Un forfait de dernière minute bouleverse les plans tactiques

La préparation du choc à San Siro a été loin d’être idéale pour l’Inter, contraint de revoir son onze de départ quelques heures seulement avant le coup d’envoi. Cristian Chivu a révélé que les problèmes de santé de plusieurs éléments clés de l’effectif avaient bouleversé ses plans. L’entraîneur a dû s’écarter de sa stratégie initiale, plusieurs joueurs n’étant pas en état de débuter cette rencontre à fort enjeu face à Milan.

« Nous avons été contraints de faire des changements. Pio ne se sentait pas bien, Bonny avait de la fièvre, nous avons dû improviser en pensant que c’était la bonne chose à faire. Nous nous sommes adaptés à ces imprévus, mais cela n’a pas fonctionné. Pour autant, je ne remets pas tout en question », a déclaré l’entraîneur à Sky Sport Italia.

Remédier aux entames de match difficiles

L’une des tendances les plus préoccupantes pour l’Inter cette saison est son incapacité à entamer les matches avec l’intensité nécessaire. Le problème s’est de nouveau manifesté dans le derby : son début de match poussif a permis à Milan de prendre l’initiative. Chivu a exprimé sa frustration face à cette difficulté récurrente, soulignant que son équipe n’avait pas répondu aux attentes élevées suscitées par un rendez-vous aussi important du calendrier de Serie A.

« C’est une défaite douloureuse. Nous avions d’autres attentes, compte tenu de la nature de la saison et de la défense que nous devons assurer. Nous leur avons laissé l’initiative au départ, mais nous avons ensuite réagi et aurions pu égaliser. Toutefois, avant la mi-temps, nous leur avons offert un autre but. Nous voulions faire davantage que ce que nous avons réellement accompli, et nous devons travailler sur nos entames de match et sur la détermination qui nous manque parfois », a reconnu Chivu.

Publicité Publicité

Retrouver l’envie après les succès récents

Au-delà des difficultés tactiques et physiques, Chivu a évoqué le défi psychologique que représente le maintien d’une mentalité de vainqueur. Après les succès obtenus sur la scène nationale, l’entraîneur estime que ses joueurs peinent peut-être à retrouver la motivation qui les a portés au sommet. Il a averti que l’effectif ne pouvait pas se reposer sur ses acquis s’il voulait rester compétitif au plus haut niveau du football italien.

Related Topics

« Il n’est pas facile de jouer tous les trois jours et de toujours avoir la même faim après avoir gagné. Nous devons retrouver cette détermination et cette combativité. Nous sommes conscients que nous nous attardons parfois un peu trop sur le passé. Nous devons retrouver un peu de faim et de hargne lorsque certaines choses sont considérées comme acquises ; il nous faut à nouveau faire preuve de concentration et de régularité pour aller de l’avant », a observé l’entraîneur de l’Inter.

Priorité immédiate à la récupération

Le rythme du calendrier du football moderne laisse très peu de temps à l’Inter pour ressasser sa déception après le derby. Alors que les matches s’enchaînent, la priorité passe immédiatement à la récupération physique et à la correction des erreurs défensives mises en évidence par Milan. Chivu a insisté sur la nécessité d’une réaction immédiate de ses joueurs pour éviter que cette défaite ne débouche sur une crise plus importante.

Publicité

« Je ne remets pas tout en question, car nous avons aussi mis Milan en difficulté pendant de longues périodes en première mi-temps lorsque nous avons haussé le rythme. Cependant, nous avons une part de responsabilité en raison de notre attitude et de certaines négligences défensives. Nous devons vite tourner la page, car nous rejouons tout de suite. Nous n’avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort ; nous devons regarder devant nous et corriger ces erreurs lors des prochaines séances d’entraînement », a-t-il conclu.