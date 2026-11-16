Cristian Chivu refuse modestement la comparaison avec Jose Mourinho après avoir remporté le prix du meilleur entraîneur de Serie A

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Cristian Chivu, entraîneur de l’Inter Milan, a été désigné meilleur entraîneur d’Italie pour la saison 2025-2026 en recevant la prestigieuse Panchina d’Oro. Malgré cette distinction, l’ancien défenseur a rapidement pris ses distances avec les comparaisons avec Jose Mourinho.

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Chivu garde les pieds sur terre malgré sa Panchina d’Oro

Chivu s’est officiellement imposé parmi les meilleurs tacticiens du football européen en remportant la Panchina d’Oro pour la saison 2025/26. L’entraîneur de l’Inter a décroché la première place avec 16 voix sur 43, devançant Cesc Fabregas, de Côme, et Gian Piero Gasperini, vétéran de l’Atalanta. Mais malgré son entrée dans un prestigieux palmarès où figure notamment Antonio Conte, Chivu est resté remarquablement modeste lorsque les journalistes ont évoqué les grandes figures de l’Inter qui l’ont précédé.

« Je pense à l’opportunité qui m’a été donnée, au club qui m’a fait confiance, aux garçons et à tout le bien que j’ai fait pendant toutes ces années. J’essaie de maintenir un haut niveau et des standards élevés pour notre club et pour le football italien en Europe », a déclaré Chivu, cité par TUTTOmercatoWEB. L’entraîneur roumain a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité au sein du club, soulignant que l’Inter avait trouvé son rythme après des années de construction. « On perd et c’est une tragédie, on gagne et c’est l’euphorie : il faut trouver un équilibre. En tant que club, nous l’avons trouvé depuis un certain temps », a-t-il ajouté.

La comparaison avec Mourinho écartée

La comparaison avec Mourinho était inévitable, Chivu ayant joué sous les ordres du technicien portugais lors de la campagne historique du triplé en 2010. Mourinho était d’ailleurs le dernier entraîneur étranger à avoir remporté la Panchina d’Oro à la tête de l’Inter. Mais Chivu a fermement affirmé qu’il ne pouvait pas encore être placé au même niveau que son ancien mentor. L’entraîneur de l’Inter a reconnu que ces rapprochements le mettaient mal à l’aise, compte tenu de l’écart entre leurs palmarès respectifs à ce stade de sa carrière d’entraîneur.

« Être comparé à Mourinho, c’est trop pour moi, cela me met dans l’embarras. C’est un grand entraîneur et je viens tout juste de commencer. J’espère remporter ne serait-ce qu’une partie de ce qu’il a gagné. Je serais un homme heureux et un entraîneur plus heureux que je ne le suis aujourd’hui », a déclaré Chivu.

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La lutte pour le Scudetto

Alors que l’Inter est souvent présenté comme le grand favori du titre en Serie A, Chivu a été interrogé sur la possibilité que son équipe soit véritablement sans rivale lorsqu’elle joue à son meilleur niveau. L’entraîneur a dit ne pas apprécier ces étiquettes, estimant que le chemin entre les attentes et les résultats est semé d’embûches. Selon lui, son équipe doit continuer à prouver sa valeur sur le terrain plutôt que de compter sur sa réputation de meilleure formation du championnat.

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« Je n’aime pas certaines étiquettes. C’est trop facile de parler d’un Inter ultra-favori qui doit gagner. Non, l’Inter doit faire ce qu’il a toujours fait ces dernières années, avec les résultats et la régularité qu’il a eus en Italie et en Europe. Mais il faut le démontrer. Des paroles aux actes, le chemin est long et la frontière est mince. Nous voyons tous la différence : un match perdu, c’est une tragédie ; puis on en gagne deux et c’est l’euphorie. Nous devons trouver un équilibre. En tant que club, nous l’avons trouvé depuis un certain temps », a expliqué Chivu.

Cap sur les prochains matches

Interrogé sur les adversaires qu’il redoute le plus dans la course au Scudetto, Chivu s’est montré catégorique : son équipe doit uniquement se préoccuper de ses propres performances. Il a écarté l’idée de craindre les autres équipes, préférant se concentrer sur la motivation nécessaire au sein du groupe pour rester au sommet. Cet état d’esprit devrait accompagner l’Inter pendant une période hivernale éprouvante, marquée par un calendrier chargé jusqu’à la fin de l’année civile.

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« Je ne crains personne, cela ne fait pas partie de ma mentalité. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et être compétitifs match après match, en sachant que personne ne nous fera de cadeau. Nous devons toujours essayer de montrer notre meilleure version », a souligné Chivu. « Je m’attends à ce que nous repartions là où nous nous sommes arrêtés : avec un bon rythme, de l’équilibre, de l’agressivité et de la qualité. Je m’attends à une équipe qui essaiera de ramener la victoire ou de mener à bien cette série de nombreux matches, de ce week-end au 22 décembre. »