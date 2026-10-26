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Cristian Chivu n’a pas caché son admiration pour son attaquant vedette Marcus Thuram après une victoire haletante 2-1 contre la Fiorentina, qui a propulsé l’Inter en tête de la Serie A. L’entraîneur de l’Inter refuse de s’attribuer le mérite de la progression fulgurante de Thuram et désigne, sur le ton de la plaisanterie, Zinedine Zidane comme responsable, après que l’attaquant français a orchestré une remontée spectaculaire dans le temps additionnel face à la Fiorentina.

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Thuram, catalyseur d’une remontée spectaculaire en fin de match

Thuram a été le catalyseur de ce renversement de situation, inscrivant le but égalisateur avant d’obtenir le penalty transformé par Piotr Zielinski à la 98e minute. En l’absence de Lautaro Martinez, blessé, Thuram est devenu le point d’appui de l’attaque. Chivu n’a pas tardé à saluer l’activité incessante et la domination physique de l’attaquant dans les derniers instants du match. L’entraîneur de l’Inter a même plaisanté sur les influences derrière la forme récente de Thuram, notamment le temps passé avec la légende de l’équipe de France Zinedine Zidane.

« Je ne sais pas si c’est grâce à moi ou à Zidane. Sans Lautaro, il a pris ses responsabilités. J’ai passé trois semaines avec lui et il s’est reposé, c’est pourquoi j’ai dit que je ne savais pas si c’était grâce à moi ou à Zidane. Il sprintait encore à la 90e minute, pénétrant dans la surface de réparation avec une férocité dévastatrice », a déclaré Chivu, cité par Sky Sport Italia.

La non-sélection par Zidane galvanise Thuram

Après le départ de Didier Deschamps de l’équipe de France, Thuram n’a pas été retenu dans la première liste de Zidane, alors que le nouveau sélectionneur engageait une vaste refonte tactique. Plutôt que de laisser cette non-sélection freiner son élan, l’attaquant a transformé ce revers en une concentration accrue sur le terrain, puisant dans cette exclusion une motivation supplémentaire pour élever son niveau de jeu en club.

« Aujourd’hui comme à Bologne, quand il vous attaque à cette vitesse, il risque de se passer quelque chose. Nous sommes contents ; nous lui avons donné un jour de repos demain, même si l’équipe s’entraînera. Lui et les autres pourront se reposer. Pourquoi n’a-t-il pas tiré le penalty ? Nous avons d’excellents tireurs de penalty. Il aime regarder les autres et apporte une valeur ajoutée à l’équipe. Ne pas avoir été appelé lui a donné une motivation supplémentaire », a souligné Chivu.

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Les changements tactiques portent leurs fruits

Chivu est également revenu sur le choix du tireur du penalty en fin de match : Zielinski s’est présenté à la place de celui qui avait obtenu la faute. L’entraîneur a insisté sur le fait que les distinctions individuelles comptent moins que l’effort collectif au sein du vestiaire. « Nous avons d’excellents tireurs de penalty. Il aime regarder les autres et apporte une valeur ajoutée à l’équipe. Ne pas avoir été appelé lui a donné une motivation supplémentaire », a déclaré Chivu.

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L’entraîneur a aussi évoqué ses changements tactiques, notamment l’entrée du jeune Matteo Lavelli pour renforcer l’attaque. Il a assuré que l’âge n’entrait pas en ligne de compte lorsqu’il composait son équipe, préférant se concentrer sur les besoins précis du match et l’état de fraîcheur de son effectif. « J’ai choisi d’ajouter un attaquant pour occuper la surface, puisque nous n’y parvenions pas avec les milieux relayeurs. Je ne regarde l’âge ni de [Henrikh] Mkhitaryan ni de Lavelli. Parfois, il n’est pas facile d’entrer dans l’équipe et tout ne se passe pas comme on le voudrait : ils doivent être prêts », a-t-il ajouté.

Y croire jusqu’au coup de sifflet final

Cette victoire permet à l’Inter de rester pleinement dans la course en tête du classement de Serie A, à égalité avec la Lazio. Chivu a reconnu que ses joueurs étaient épuisés par l’enchaînement des matches, mais que leur combativité leur avait permis de s’en sortir. Il a fait remarquer que, même s’il n’est pas idéal d’être mené tôt dans les rencontres, l’équipe doit continuer à relever le défi sans faire de ses remontées tardives une « affaire ».

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« Même s’ils avaient peu d’énergie, ils ont mis tout leur cœur face à une équipe organisée. Nous avons fait preuve de caractère, même si cela ne se voit pas toujours parce que nous jouons tous les trois jours. Parfois, être mené peut faire naître des doutes ; nous ne devons pas nous laisser abattre ni nous contenter de ce que nous avons, et nous devons toujours avoir la même envie de gagner. Il arrivera que nous menions au score avant de perdre, mais nous ne devrons pas en faire toute une histoire, pas plus que nous ne le faisons aujourd’hui », a conclu l’entraîneur.







