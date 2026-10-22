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L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, a évoqué les obstacles psychologiques que son équipe a dû surmonter lors de sa victoire face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Un but tardif de Carlos Augusto a été décisif lors d’un match que l’Inter a dû disputer en grande partie à dix.

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Surmonter le poids des défaites passées

L’équipe italienne abordait cette rencontre sous une immense pression après un début difficile dans sa campagne européenne. Chivu a reconnu que les précédents revers dans la compétition avaient créé une atmosphère tendue au sein du groupe. Selon lui, les récentes défaites européennes contre le Real Madrid et le Club Brugge, éprouvantes pour le moral, pesaient lourdement sur l’esprit de ses joueurs pendant le match. Le technicien roumain a souligné que ce fardeau psychologique était perceptible tout au long de la rencontre, alors que son équipe cherchait à retrouver de la stabilité sur la scène continentale.

« Nous avons bien abordé le match, mais nous avons ensuite commencé à nous inquiéter un peu. Les dernières défaites en Ligue des champions ont laissé des traces. Nous devions jouer de manière organisée », a expliqué Chivu à Sky Sports. L’entraîneur a expliqué que les ajustements tactiques effectués en seconde période avaient été décisifs pour redonner l’avantage à l’équipe à domicile. « Les trois changements avant la 60e minute ont apporté un peu d’énergie. Ensuite, à dix, nous avons su ajouter ce petit quelque chose qui nous a toujours manqué et montrer que nous savions aussi souffrir. Nous avons retroussé nos manches. »

Un tournant crucial pour l’Inter

Getty Images

Cette victoire revêtait une immense importance au classement du groupe. Elle offrait à l’Inter un tournant crucial après deux défaites consécutives. Alors qu’il avait désespérément besoin d’un déclic pour relancer sa campagne, le groupe a livré une prestation essentielle, ravivant ses ambitions européennes et redonnant à sa saison un élan dont elle avait grand besoin. Chivu a insisté sur l’importance de la force mentale dans ces rencontres à fort enjeu.

« Nous sommes tous importants et nous en sommes conscients, car les saisons sont longues. Pour maintenir un niveau élevé, il faut de l’énergie, pas seulement de l’expérience. En Ligue des champions, il faut courir beaucoup et avoir la confiance nécessaire pour faire certaines choses. Aujourd’hui, nous avons misé sur notre capacité à exploiter les moments qui se présentaient, car il faut aussi savoir souffrir. Gagner ainsi double l’estime de soi », a-t-il déclaré.

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Souplesse tactique et gestion de l’effectif

Face au manque de défenseurs centraux de métier, Chivu a expliqué la logique de son onze de départ et l’utilisation d’Augusto dans un rôle plus polyvalent. Le but inscrit par le Brésilien a fini par justifier sa titularisation, mais la priorité de l’entraîneur restait la solidité défensive face à une équipe du Shakhtar réputée pour sa qualité technique et sa vitesse en contre-attaque. Le choix de Djed Spence visait lui aussi à contrer la vitesse des visiteurs sur les côtés.

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« En ce moment, nous n’avons que trois défenseurs centraux, auxquels s’ajoute Carlos Augusto », a détaillé Chivu au sujet de ses choix. « Nous avions préparé le match en cherchant à écarter davantage le jeu et à trouver des renversements, puisqu’ils jouaient avec une défense à quatre très compacte. Nous avions choisi de privilégier le jeu de position avec Akanji et nous espérions que Carlos Augusto nous apporterait davantage de mobilité, car leurs contre-attaques et leurs attaques sur notre ligne défensive nous inquiétaient. C’est pour la même raison que nous avons choisi Spence : pour avoir de la vitesse sur les contre-attaques et assurer la couverture face à leurs deux ailiers, rapides et bons techniquement. »

L’expulsion de Bastoni aggrave la crise

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La soirée a été ternie par l’expulsion d’Alessandro Bastoni, qui a reçu deux cartons jaunes et laissé son équipe en infériorité numérique. Chivu a rapidement pointé le manque de discipline du défenseur, tout en reconnaissant qu’il avait été provoqué par l’adversaire. La perte d’un joueur aussi important a contraint l’Inter à réorganiser sa défense, mettant à l’épreuve la profondeur d’un effectif déjà réduit dans l’axe par des problèmes de blessures persistants.

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« Il a été provoqué, puis il a commis une erreur de naïveté », a commenté l’entraîneur. Revenant sur les circonstances du premier avertissement, Chivu a ajouté : « Sur le premier carton jaune, il était en colère parce qu’Alisson n’avait pas sorti le ballon. C’était une erreur de naïveté de sa part, je pense qu’il le sait. Et nous devons accepter que nos adversaires puissent parfois nous provoquer. »