Crispo, interrogé par Koora, affirme que José Mourinho est destiné à réussir au Real Madrid. Voici pourquoi

L’ancien attaquant argentin Hernán Crespo, passé par Chelsea et l’Inter Milan, a rendu hommage à son ancien entraîneur José Mourinho, actuellement pressenti pour un second mandat au Real Madrid.

L’attaquant argentin a évolué sous ses ordres à deux reprises : en 2005 à Chelsea puis en 2008 à l’Inter Milan, décrochant à chaque fois plusieurs titres (Premier League, Scudetto, Trophée des champions et Supercoupe d’Italie).

Sous ses ordres, l’ancien attaquant a disputé 59 matchs toutes compétitions confondues, marquant 15 buts et délivrant 6 passes décisives.

Interrogé sur un éventuel retour du technicien de Benfica au Real Madrid pour un deuxième mandat la saison prochaine, Crespo a souligné la capacité de Mourinho à réussir au sein du club madrilène.

« Mourinho est né pour être un champion », a déclaré Crespo dans une interview accordée à Koora et à paraître prochainement. « Partout où il va, il transmet un esprit de compétition et une mentalité de vainqueur. »

Interrogé sur les raisons de son optimisme, l’ancien attaquant a confié : « Le Real Madrid est un club qui vit sous une pression maximale, et Mourinho comprend parfaitement cette culture et ce type de défis. S’il a l’occasion de revenir, le succès sera toujours une possibilité avec lui. »

Selon la presse, le technicien portugais serait sur le point de revenir sur le banc madrilène pour succéder à Álvaro Arbeloa, après un premier passage remarqué de 2010 à 2013.

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