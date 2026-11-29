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Les répercussions de la lourde chute de Manchester United face à Brentford ne se sont pas arrêtées aux portes d'Old Trafford. La colère s'est propagée jusqu'au centre d'entraînement de Carrington, où la police a dû intervenir ce dimanche pour empêcher une tentative de manifestation de supporters, quelques heures après la sévère défaite sur le score de quatre buts à zéro, qui a encore accru la pression sur l'équipe et son entraîneur, Mauricio Pochettino.

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Le journal portugais « A Bola », citant des médias anglais, révèle qu'une quinzaine de supporters de Manchester United se sont rendus au centre d'entraînement de Carrington, alors que s'y disputaient des matchs des équipes de jeunes, pour exprimer leur colère face à la dégringolade des résultats de l'équipe première. Le personnel du club a aussitôt fermé les grilles pour les empêcher d'accéder aux installations.

L'incident a nécessité une importante intervention des forces de l'ordre : quatre voitures de patrouille et un fourgon de police sont arrivés au centre d'entraînement et ont rejoint les agents de sécurité du club pour reprendre le contrôle de la situation. Un officier de haut rang a interrogé plusieurs supporters et s'est intéressé au fait que certains manifestants avaient le visage dissimulé, alors qu'ils tentaient d'organiser leur action aux abords du site.

Mais la tentative de protestation s'est heurtée à un détail que les supporters ignoraient : les joueurs de l'équipe première n'étaient pas à Carrington à leur arrivée, puisqu'ils bénéficiaient d'un jour de repos ce dimanche, le premier depuis la prise de fonctions du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Les manifestants n'ont donc pas pu confronter directement les joueurs ou le staff technique, malgré la tension grandissante au sein du club.

Cette mobilisation est intervenue moins de 24 heures après la cruelle défaite face à Brentford (0-4), lors d'un match au cours duquel des milliers de supporters ont quitté les tribunes avant le coup de sifflet final, tandis que des chants hostiles visaient les joueurs, dont : « Ils ne méritent pas de porter ce maillot ».

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Le directeur sportif Jason Wilcox a lui aussi été copieusement hué, signe que les critiques s'étendent désormais bien au-delà du terrain parmi les supporters.

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Après la rencontre, Pochettino a demandé à ses joueurs d'effectuer un tour d'honneur pour saluer les supporters restés en tribunes malgré la lourde défaite, dans une tentative d'apaiser la colère du public.

Les résultats de l'équipe illustrent l'ampleur de la crise : Manchester United occupe la 19e place de Premier League, avec seulement trois victoires en 18 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison.

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Les statistiques historiques mettent en lumière un autre aspect du déclin mancunien : l'équipe a encaissé au moins un but lors de 12 matchs consécutifs, une première depuis la saison 1930-1931 et seulement la deuxième fois de son histoire.

Manchester United est également devenu la première équipe de l'histoire de la Premier League à encaisser au moins deux buts lors de sept matchs consécutifs. Autant d'indicateurs qui traduisent l'ampleur du déclin et accentuent la pression sur Pochettino et ses joueurs, sur fond de colère croissante des supporters, qui réclament que l'équipe retrouve son équilibre.