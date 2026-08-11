Un rapport de presse a affirmé ce mardi que le match entre le Celta Vigo et Osasuna, lors de la journée d'ouverture du Championnat d'Espagne, dimanche prochain, sur la pelouse de Balaídos, était désormais incertain.

Selon l'agence de presse espagnole et le journal As, le match entre le Celta Vigo et Osasuna est menacé d'annulation en raison de l'état de la pelouse.

Ce problème est dû à une infection fongique. Le club du Celta Vigo a en effet informé son adversaire Osasuna et la Ligue espagnole (LaLiga) que la pelouse de son stade n'était pas en bon état, et a par conséquent demandé le report du match qui devait ouvrir la saison 2026-2027 pour les deux équipes.

Toutefois, aucune décision n'a encore été prise, Osasuna insistant pour disputer la rencontre. Les conseils d'administration des deux clubs poursuivent leurs discussions à ce sujet.

La date de ce match aurait pu être différente si le Celta Vigo avait choisi de le reporter, compte tenu de la présence dans son effectif de Borja Iglesias, vainqueur de la Coupe du monde avec la sélection espagnole.

Mais la direction du Celta Vigo a écarté cette option afin d'éviter l'accumulation d'un grand nombre de matches dans les semaines à venir, notamment après l'avancement de leur match de la sixième journée contre la Real Sociedad, l'autre représentant du Championnat d'Espagne en Ligue Europa, au 3 septembre prochain.