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Le spectaculaire match nul 2-2 du Bayern Munich face au Borussia Dortmund lui a coûté cher. Leader de la Bundesliga, le club bavarois voit sa liste de blessés s’allonger. Plusieurs joueurs clés ont dû quitter le terrain lors de cette rencontre à fort enjeu, réduisant considérablement ses options offensives pour les prochains matches de Ligue des champions.

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Saibari et Gnabry risquent une longue absence

Au lendemain du match nul contre Dortmund, l’inquiétude porte surtout sur l’état de santé d’Ismael Saibari et de Serge Gnabry. Saibari, qui a représenté une menace constante tout au long de la rencontre, a été aperçu quittant le stade avec des béquilles après un choc douloureux. L’international marocain semble s’être tordu la cheville lors d’une séquence agitée dans la surface, après avoir buté à bout portant sur le gardien du BVB, Gregor Kobel.

Le cas de Gnabry préoccupe tout autant le staff technique. L’ailier expérimenté a dû sortir seulement deux minutes après Saibari, apparemment victime d’un problème musculaire qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Le directeur sportif Max Eberl n’a guère rassuré les supporters du Bayern lorsqu’il s’est adressé aux médias peu après le coup de sifflet final. « Les deux blessures semblent assez sérieuses. Je ne peux pas donner de pronostic ni de diagnostic pour l’instant, les examens doivent d’abord être effectués, mais toutes deux paraissent sérieuses », a-t-il déclaré, selon BILD.

Olise boite à son tour, nouveau casse-tête pour Kompany

Les inquiétudes ne se limitent pas aux deux joueurs remplacés : Michael Olise a lui aussi été aperçu boitant fortement en rejoignant le bus de l’équipe. Le meneur de jeu français a terminé la rencontre, mais semblait ressentir une douleur importante une fois l’adrénaline du match retombée. Le Bayern espère que son problème est moins grave que ceux de ses coéquipiers, même si l’incertitude demeure.

« Concernant Olise, nous pensons pour l’instant que ce n’est pas si grave, mais il est relativement difficile de se prononcer si peu de temps après ce genre de match, avec l’adrénaline. Partons toutefois du principe que ce n’est pas si grave », a expliqué Eberl, interrogé sur l’ancien joueur de Crystal Palace.

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Eberl reconnaît que la situation devient pesante

Alors que l’infirmerie est désormais pleine, la frustration est palpable au sein du Bayern. Le club espérait profiter du match contre Dortmund pour lancer une série de performances dominantes, mais il doit maintenant limiter les dégâts. Le manque de solutions en attaque pourrait imposer des ajustements tactiques ou conduire à faire appel à de jeunes espoirs pour pallier les absences de Saibari et Gnabry.

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Eberl a reconnu que l’accumulation des coups durs devenait difficile à gérer pour les dirigeants du club. « En ce moment, ce qui se passe autour de nous commence à peser », a confié le directeur sportif.

Les absences s’accumulent avant le choc contre l’Atlético de Madrid

Cette nouvelle vague de blessures survient au pire moment, alors qu’un match crucial de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid se profile mardi. Le Bayern était déjà privé de Luis Diaz et de Jamal Musiala, deux de ses joueurs les plus créatifs. L’absence de Musiala s’est particulièrement fait sentir, et la perspective d’affronter l’équipe de Diego Simeone sans plusieurs titulaires en attaque est redoutable pour le leader de Bundesliga.

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La crise ne touche pas seulement les joueurs de champ : le gardien expérimenté Manuel Neuer était lui aussi indisponible pour le déplacement à Dortmund en raison de problèmes persistants au pied. Pour ne rien arranger, l’entraîneur Vincent Kompany n’était pas sur le banc lors du Klassiker après un bref séjour à l’hôpital. L’accumulation de ces absences laisse au Bayern un effectif inhabituellement réduit à l’approche de la période la plus chargée de sa campagne automnale.