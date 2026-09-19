Kamil Grabara a dû encaisser un coup dur. Deux jours après ses débuts avec la Juventus en Ligue Europa contre le NEC, le gardien polonais s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit.

Grabara a vécu un été magnifique en obtenant une belle promotion avec son transfert à la Juventus, malgré la relégation de VfL Wolfsburg hors de la Bundesliga. Le club turinois l’a recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat, comme doublure de Guglielmo Vicario.

Grabara a dû patienter avant de faire ses débuts, mais il a eu sa chance contre le NEC et l’a saisie à deux mains. Grâce à sa passe tendue dans l’axe, il a trouvé Nico González, qui a inscrit le but de l’ouverture du score.

La Juventus s’est finalement imposée largement 5-0 face aux Nijmégois. Fort de son clean sheet, Grabara a ensuite vécu un samedi cauchemardesque à l’entraînement des Bianconeri .

Le dernier rempart a subi une blessure au genou et les examens ont révélé qu’il s’était rompu le ligament croisé antérieur du genou droit. « Le joueur subira une consultation orthopédique dans les prochains jours afin de déterminer le plan de traitement », a indiqué la Juventus.

L’entraîneur Luciano Spalletti se retrouve donc face à un problème. Derrière Vicario, il ne dispose plus que de Carlo Pinsoglio, 36 ans. Le gardien remplaçant est lié à la Juventus depuis de nombreuses années et a disputé jusqu’à présent six matches avec le club.

Sur le plan médical, la Juventus n’est décidément pas épargnée cette saison. Plus tôt, Kenan Yildiz (pied), Khéphren Thuram (genou), Manuel Locatelli (genou), Jeff Ekhator (ischio-jambiers), Juan Cabal (muscle) et Jérémie Boga (ischio-jambiers) avaient déjà été touchés par des blessures.