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L'avenir de l'Italien Gianluigi Donnarumma, gardien de Manchester City, s'assombrit à l'Etihad Stadium. Des signes montrent qu'il ne s'adapte pas comme il le faudrait au style de jeu prôné par l'entraîneur Enzo Maresca, et des informations évoquent un possible départ à la fin de la saison prochaine, dans le cadre de vastes changements envisagés au poste de gardien.

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Selon le journal « The Athletic », Donnarumma, 27 ans, pourrait ne pas faire partie des plans d'avenir de Manchester City, bien qu'il soit lié au club par un contrat courant jusqu'en 2030. Sa relation avec Maresca serait en effet de nature différente de celle qu'il entretenait auparavant avec Pep Guardiola.

Manchester City avait recruté le gardien italien en provenance du Paris Saint-Germain le 2 septembre 2025, en lui faisant signer un contrat de cinq ans qui le lie à l'équipe jusqu'à l'été 2030.

Des lacunes dans le jeu qui mettent Donnarumma sous pression

D'après l'article, l'un des principaux problèmes de Donnarumma tient à l'inadéquation de ses qualités avec le jeu que Maresca cherche à mettre en place, notamment dans la construction depuis l'arrière. Le gardien italien n'apporterait pas la plus-value attendue dans ce domaine et pourrait même constituer un frein à l'application des idées de l'entraîneur.

The Athletic écrit ainsi que Donnarumma ne correspond clairement pas au style de jeu envisagé et que sa présence pourrait entraver la relance que Maresca souhaite instaurer.

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Le gardien italien a été critiqué pour certaines erreurs commises lors des rencontres face au Paris Saint-Germain, à Leipzig et à Aston Villa, même s'il a signé à d'autres occasions des arrêts remarquables qui ont confirmé son statut parmi les meilleurs gardiens du monde.

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Des informations antérieures avaient déjà souligné que l'aisance de Donnarumma balle au pied et dans la construction du jeu constituait un point à améliorer dans le système de Maresca, même si l'entraîneur a publiquement affirmé sa confiance dans les qualités du gardien italien.

Une possible révolution dans les buts de Manchester City

Les changements envisagés ne se limitent pas à l'avenir de Donnarumma. Selon l'article, la direction de Manchester City pourrait étudier une restructuration complète du poste de gardien à la fin de la saison, avec la possibilité de se séparer également du numéro deux, Gerónimo Rulli.

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Dans ce scénario, le club pourrait se mettre en quête de deux nouveaux gardiens s'il décidait effectivement de mettre fin à sa collaboration avec le duo actuel, une démarche qui traduirait la volonté de Maresca de disposer d'éléments plus en phase avec ses exigences tactiques.

Le salaire de Donnarumma complique son départ

La valeur marchande du gardien italien est estimée entre 45 et 50 millions d'euros, mais le principal obstacle à un éventuel départ pourrait être son salaire élevé : selon les informations disponibles, il toucherait environ 12 millions d'euros nets par saison à Manchester City.

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Ce montant pourrait limiter ses options de transfert, tant il semble difficile pour le joueur de trouver un club prêt à assumer un tel coût.

Selon le site « Calciomercato », l'Arabie saoudite et la Turquie font partie des destinations possibles pour Donnarumma. En Angleterre, Chelsea et Liverpool pourraient s'intéresser à ses services, tandis que le Bayern Munich pourrait envisager de le recruter s'il avait besoin d'un remplaçant pour son compatriote Manuel Neuer.