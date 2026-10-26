Dans un rebondissement spectaculaire qui a jeté une ombre sur la Ligue des champions d'Asie Élite, le Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, est sorti de son silence pour dévoiler les coulisses de la décision surprise de reporter la rencontre entre Al-Nassr et Al-Wasl des Émirats, affirmant que l'affaire était désormais entre les mains des commissions compétentes.

La direction des compétitions de la confédération continentale avait créé la surprise de taille en annonçant la reprogrammation du match qui devait opposer Al-Nassr à son hôte Al-Wasl ce lundi sur la pelouse du stade « Al-Awwal Park » dans le cadre de la troisième journée du groupe de l'Ouest, sa nouvelle date devant être annoncée ultérieurement.

Al Khalifa : nous suivons tous les détails

Dans un entretien accordé au journal saoudien « Arriyadiyah », le président de la Confédération asiatique a précisé que les commissions compétentes suivaient toujours les développements de la décision et en étudiaient scrupuleusement les motifs.

Al Khalifa a déclaré : « Les commissions compétentes de la Confédération asiatique suivent tous les détails et étudient toutes les questions et tous les motifs dans leur intégralité ; l'affaire ne se limite pas à la seule présidence de la confédération. »

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Il a ajouté : « Nous suivons toutes les questions et tous les développements en coordination avec la Fédération saoudienne de football, et le moment venu, tout sera annoncé par la voie réglementaire. »

Une réponse saoudienne ferme et un soutien total à Al-Nassr

Dès la publication de la décision continentale, la Fédération saoudienne de football s'est empressée de publier un communiqué ferme, dans lequel elle a affirmé que les dispositions pour l'accueil du match avaient déjà été finalisées à 100 %, soulignant sa disposition à apporter un soutien et un appui complets dans toute démarche réglementaire entreprise par les clubs saoudiens pour préserver leurs droits.

Le communiqué a précisé que la fédération avait mené à bien l'ensemble des procédures et dispositions nécessaires à l'accueil de la délégation d'Al-Wasl, en coordination complète avec le club d'Al-Nassr et les parties concernées, ce qui a inclus la délivrance des autorisations de vol, la mise à disposition de toutes les exigences organisationnelles et logistiques, ainsi que la notification à la Confédération asiatique par voie de correspondances officielles, outre la coordination avec la Fédération émirienne et le club d'Al-Wasl et leur notification de la finalisation des dispositions et de la préparation à l'accueil de la délégation.

Le communiqué a révélé un point décisif confirmant que tout était prêt : l'arrivée à Riyad, plus tôt, du commissaire du match et du corps arbitral chargé de le diriger, en vue de disputer la rencontre à la date prévue.

La Fédération saoudienne a conclu son communiqué en réaffirmant son soutien total au club d'Al-Nassr et à tous les clubs saoudiens participant aux compétitions à l'étranger, ainsi que sa disposition à apporter toutes les formes de soutien et d'appui dans toute démarche réglementaire visant à préserver les droits.



