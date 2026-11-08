Partager Suivez GOAL sur Google

Manchester United est officiellement tombé à son plus bas niveau depuis quatre décennies après avoir été entraîné dans la zone de relégation de la Premier League samedi. Un résultat surprise dans un autre match du championnat fait désormais planer sur l’équipe de Michael Carrick la perspective bien réelle d’occuper la dernière place du classement au coup d’envoi de son prochain match.

Publicité

Manchester United glisse dans la zone rouge

La surprenante victoire de Nottingham Forest contre Manchester City (3-1) a fait tomber Manchester United parmi les trois derniers du classement. Si ce résultat marque une troisième défaite consécutive en championnat pour City, c’est à Old Trafford que ses conséquences se font le plus sentir. Pour la première fois depuis novembre 1986, United occupe une place de relégable après avoir disputé au moins neuf matches.

Lors de cette sombre campagne de 1986, le club pointait à la 21e place après 15 journées. Cette série désastreuse avait coûté son poste à Ron Atkinson, ouvrant la voie à l’arrivée de Sir Alex Ferguson. Aujourd’hui, sous la direction de Carrick, le club connaît son pire début de saison depuis la création de la Premier League, dans une crise sans précédent depuis 40 ans.

La crise s’aggrave en championnat

La situation pourrait encore empirer avant même qu’United n’entre en lice dimanche. Si Sunderland bat Chelsea et que Crystal Palace prend au moins un point contre Liverpool à Selhurst Park, les hommes de Carrick tomberont à la dernière place du classement.

United cherche désespérément à se relancer en championnat. Le club n’y a plus gagné depuis sa victoire à domicile contre Ipswich Town, tout juste promu, le 30 août (5-2).

Publicité Publicité

Cette série difficile a sérieusement fragilisé la position de Carrick. Si la victoire arrachée après avoir été mené contre la Roma en Ligue des champions mardi (3-2) a donné un peu de répit au technicien de 45 ans, son avenir à long terme reste incertain. Une mauvaise prestation contre l’Aston Villa d’Unai Emery pourrait finalement pousser la direction à changer d’entraîneur.

Related Topics

Prochains matchs MUN Premier League 11:30 AVL Regarder

Carrick attend une réaction

Vendredi, Carrick a assuré que la victoire européenne contre la Roma avait amélioré l’ambiance au sein du groupe. Il a souligné que son effectif avait les qualités nécessaires pour sortir de cette situation, même si ses récentes performances en championnat suggèrent le contraire.

« C’est évidemment une réaction positive », a expliqué Carrick. « Mais, encore une fois, ce n’est pas comme si nous nous emballions tout à coup. J’en ai assez vu de la part des joueurs. Je sais de quoi nous sommes capables. »

Publicité

L’entraîneur reste convaincu que son équipe n’a rien perdu de ses qualités. « Vous savez de quoi nous sommes capables en tant qu’équipe. Nous l’avons prouvé au fil du temps, a-t-il ajouté. Nous ne l’avons simplement pas assez montré ces derniers temps, mais nous savons que ces qualités sont là. Les joueurs se sont vraiment bien entraînés. Je ne dis pas ça juste pour le dire. »

Un match décisif à Old Trafford

United recevra Aston Villa à Old Trafford avec l’obligation de réagir immédiatement. L’équipe d’Emery représente un adversaire redoutable, et l’enjeu ne pourrait être plus grand pour l’entraîneur d’United, sous pression.

Publicité

Tout autre résultat qu’une victoire aggravera la crise et pourrait mettre fin au mandat de Carrick. Manchester United doit transformer la résistance affichée sur la scène européenne en milieu de semaine en points en championnat, sous peine de s’enfoncer dans une véritable lutte pour le maintien.