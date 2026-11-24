Cremonese-Avellino sera diffusé en direct sur DAZN Italia et LaB Channel. Retrouvez ci-dessous les chaînes TV et les options de streaming pour suivre le match.

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Serie B - Journée 13 25 nov. 2026 - 13:00 Stadio Giovanni Zini

La Cremonese reçoit Avellino au stade Giovanni Zini de Crémone pour un match de Serie B. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des états d’esprit différents et occupent des places éloignées au classement.

La Cremonese de Fabio Pecchia a perdu son dernier match contre Sudtirol (1-0), mettant fin à une série de trois victoires consécutives. Avant ce revers, elle avait battu Vicenza (4-1), Benevento (2-0) et Mantova (2-0).

La Cremonese occupe la douzième place et veut rebondir devant son public. Le stade Zini sera donc le lieu où elle tentera de retrouver de la régularité.

Avellino, entraîné par Alessandro Nesta, arrive avec le moral au beau fixe. L’équipe a battu Mantova 4-1 lors de la dernière journée, un résultat qui l’a propulsée à la quatrième place.

Cette victoire contre Mantova intervient après une série de matches nuls face à Benevento et Entella, ainsi qu’un succès 2-0 contre Pisa. Avellino n’a perdu qu’une fois lors de ses cinq derniers matches, contre Padova.

Ce match n’a pas le même enjeu pour Pecchia et Nesta : la Cremonese cherche à réagir, tandis qu’Avellino veut confirmer sa progression. Voici toutes les informations sur les chaînes TV et le streaming en direct.

Actualités des équipes

Fabio Pecchia n’a pas encore communiqué la composition de la Cremonese et aucune blessure ni suspension n’a été signalée pour le moment. Des précisions seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté d’Avellino et d’Alessandro Nesta, aucune indication n’a encore été donnée sur la composition, les joueurs indisponibles ou les suspendus. D’autres informations seront ajoutées à l’approche du match.

Forme des équipes

La Cremonese compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie B, sans aucun nul. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 contre Sudtirol, après une victoire 4-1 à l’extérieur contre Vicenza. Elle a également battu Benevento et Mantova sur le score de 2-0, tandis que son autre défaite a été concédée face à la Juve Stabia (0-1). Au total, la Cremonese a marqué huit buts et en a encaissé trois.

Avellino compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Lors de la dernière journée, l’équipe a battu Mantova 4-1, après un nul 1-1 contre Benevento, une victoire 2-0 face à Pisa, un nul 1-1 contre la Virtus Entella et une défaite 0-1 contre Padova. Son bilan est de huit buts marqués et quatre encaissés.

Confrontations directes

La dernière confrontation remonte au 27 janvier 2018, lorsque Avellino et la Cremonese avaient fait match nul 0-0 en Serie B. Sur les quatre rencontres recensées, la Cremonese s’est imposée deux fois, Avellino une fois, et un match s’est terminé sur un nul. La Cremonese a marqué cinq buts, contre trois pour Avellino.

Classement

En Serie B, la Cremonese occupe la douzième place du classement, tandis qu’Avellino est quatrième.