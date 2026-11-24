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Bruno Guimaraes révèle que Mikel Arteta lui a demandé, dès son arrivée de Newcastle United cet été, d’aider Arsenal à bâtir une dynastie. Avant le choc de Ligue des champions face au Borussia Dortmund mardi, le milieu brésilien assure qu’il peut encore franchir un cap aux côtés de Declan Rice et Martin Odegaard.

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Guimaraes révèle le message d’Arteta sur la dynastie

Bruno Guimaraes a contribué à propulser Arsenal en tête de la Premier League et à maintenir son invincibilité en phase de ligue de la Ligue des champions depuis son arrivée de Newcastle United cet été. Pourtant, il assure que le meilleur reste à venir. Devant les médias lundi, à la veille du match contre le Borussia Dortmund à l’Emirates Stadium, le Brésilien a dévoilé la mission ambitieuse que Mikel Arteta lui a confiée lors de sa signature.

« Nous voulons créer une dynastie ici, nous voulons gagner tout ce qui est possible, a déclaré Guimaraes. Je pense que, depuis mon arrivée au club, la première chose que Mikel m’a dite, c’était de créer une dynastie pour le club. Nous voulons donc gagner tout ce qui est possible. »

S’adapter à un rôle plus libre au milieu

Malgré ses deux buts inscrits au début de son aventure à Arsenal et sa popularité immédiate auprès des supporters, Guimaraes explique que son adaptation aux exigences d’Arteta dans un milieu de terrain aux rôles fluides le pousse à travailler plus dur que jamais. Jouer dans les zones du 6, du 8 et du 9 exige des déplacements constants. Il s’appuie beaucoup sur Declan Rice et Martin Odegaard pour améliorer son placement.

« C’est très différent. Ici, on est un peu plus libre. On joue parfois en 6, en 8 et en 9, donc on doit beaucoup bouger et, bien sûr, je n’y étais pas habitué », a expliqué Guimaraes. Saluant ses partenaires du milieu, il a ajouté : « Ce sont tous les deux des joueurs incroyables. Je pense que Declan est un monstre, il peut courir 15 kilomètres dans un match. Et Martin Odegaard, lui, trouve toujours des espaces pour pénétrer dans le camp adverse. »

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Concurrence dans l’effectif et caps européens

Alors que Martin Zubimendi et Bukayo Saka sont indisponibles pour les prochaines semaines en raison de blessures musculaires et que David Raya est écarté à cause d’un problème à l’épaule, Guimaraes souligne que la concurrence interne maintient un haut niveau d’exigence dans tout le vestiaire. Odegaard est en tête de la Ligue des champions cette saison avec 17 passes ayant franchi la ligne défensive adverse, tandis qu’Arsenal n’est plus qu’à un but des 400 dans la compétition, tours de qualification compris.

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Arsenal est invaincu lors de ses 16 derniers matches de phase de ligue en Ligue des champions, une série qui s’étend sur plus de deux ans, et de ses 19 derniers matches européens toutes compétitions confondues, hors séances de tirs au but. En évitant la défaite contre Dortmund, le club deviendrait seulement la troisième équipe anglaise à enchaîner au moins 20 matches de Coupe d’Europe ou de Ligue des champions sans perdre, après Manchester United (25) et Manchester City (26).

Le leader de Bundesliga à l’épreuve de la forteresse d’Arsenal

Le Borussia Dortmund de Niko Kovac arrive dans le nord de Londres invaincu et en tête de la Bundesliga après 10 matches. Il occupe la 12e place du classement de la Ligue des champions avec trois victoires en quatre rencontres, mais a perdu huit de ses neuf derniers déplacements européens en Angleterre.

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« Demain, un grand défi nous attend face à une équipe de haut niveau. Elle a été incroyable cette saison, donc nous devrons faire un très bon match, parce que nous allons affronter une grande équipe », a déclaré Guimaraes. Une victoire à l’Emirates Stadium porterait Arsenal à 13 points en cinq matches et prolongerait sa série de quatre matches européens consécutifs à domicile sans encaisser de but.